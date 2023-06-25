بنك البركة يفتتح أحدث فروعه في مدينة الزقازيق

افتتح عبد العزيز سمير رئيس قطاعات التجزئة المصرفية والفروع في بنك البركة أول فرع للبنك في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في إطار خطة البنك الاستراتيجية لتوسيع قاعدة العملاء وشبكة الفروع، وتفعيلًا لإعادة الهيكلة وتطوير ورقمنة المنتجات المصرفية، وبحضور عدد من قيادات البنك.

وقال «سمير» إن البنك يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الانتشار في السوق المصرفي المصري؛ حيث يعمل على تنفيذ خطة توسعية طموحة تستهدف جذب المزيد من العملاء الجدد في كل مكان بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة لخدمة العملاء الحاليين المقيمين بتلك المحافظات.

فرع بنك البركة

واستطرد: «سنقوم خلال الفترة القادمة بافتتاح عدد من الفروع الجديدة الأخرى بمحافظات الجمهورية وأقربهم افتتاح فرعي الاسماعيلية ودمياط».

وأوضح «أن افتتاح الفرع الجديد يأتي كخطوة هامة في خطة البنك لتفعيل منظومة الشمول المالي، وتوسيع قاعدة العملاء، ويقدم الفرع منتجات وخدمات لعملاء التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة».

منتجات مصرفية جديدة

ولفت إلى أن استراتيجية بنك البركة تهدف إلى تنمية وتطوير العمل المصرفي تماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري من خلال تواجد فروع في أنحاء محافظات الجمهورية مما يساهم في التيسير على عملاء البنك.

وأفاد بأن البنك يعتزم خلال الفترة المقبلة إطلاق منتجات مخصصة لشرائح العملاء المميزين من خلال تقديم مجموعة من العروض والخدمات والمميزات الحصرية المصرفية الفريدة من نوعها وإتاحتها للعملاء من خلال فروع