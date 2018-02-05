بنك البركة يعتزم افتتاح فرع جديد بوسط مدينة الإسكندرية

معتز محمود يسعى بنك البركة مصر للحصول على مقر جديد له بوسط مدينة الإسكندرية، فى أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة تجارية.وأبدى البنك رغبته فى توافر مساحات لهذا المقر فى حدود 400 متر مربع، فى شكل دور أرضى أو أرضى وميزانين، شريطة توافر مستندات الملكية وشروط الترخيص كتجارى إدارى.تجدر الإشارة

معتز محمود



يسعى بنك البركة مصر للحصول على مقر جديد له بوسط مدينة الإسكندرية، فى أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة تجارية.

وأبدى البنك رغبته فى توافر مساحات لهذا المقر فى حدود 400 متر مربع، فى شكل دور أرضى أو أرضى وميزانين، شريطة توافر مستندات الملكية وشروط الترخيص كتجارى إدارى.

تجدر الإشارة إلى أن بنك البركة يمتلك عدة فروع بمدينة الإسكندرية أبرزها، فرع، الازاريطة، وفرع طريق الجيش ستانلى.

ويعد وسط مدينة الإسكندرية، خاصة بمنطقة المنشية ومحطة الرمل، مركزاً رئيسياً للبنوك العامة والخاصة وذلك لقربها من شركات الملاحة والاقطان والاستثمار العقاري، علاوة على قربها من هيئة ميناء الإسكندرية التي تعد البوابة الرئيسية لمصر في الاستيراد والتصدير.