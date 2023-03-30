«بنك البركة» يطلق مبادرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

أطلق بنك البركة، 8 مارس الماضي الموافق لليوم العالمي للمرأة، مبادرة «البركة فيكي» التي تهدف لدعم وتمكين المرأة، بالإضافة لإقامة فعاليات داخل البنك وتوزيع هدايا على السيدات العاملات بالبنك تقديرًا لمجهوداتهن.

ونظم البنك، على مدار الشهر، العديد من الفعاليات والأنشطة؛ وذلك بمناسبة الاحتفال العالمي بشهر المرأة، وتماشيًا مع استراتيجية البنك وأولوياته، كون السيدات شريكات رئيسيات في تنمية المجتمع ويحرص البنك على دعمهن بكل السبل والوسائل المتاحة.

وشارك البنك بفعاليات حدث «كوني»، يومي 10 و11 مارس الماضيين بأركان مول بالشيخ زايد، والتي أقيمت لدعم 50 سيدة مصرية من المصممات المبدعات في أكثر من مجال.



الشمول المالي

وعلى صعيد الشمول المالي نظم بنك البركة ندوة تثقيفية يوم 13 مارس الماضي لسيدات مركز الاستدامة بالبدرشين التابع لمؤسسة صناع الخير؛ حيث قام فريق الشمول المالي بتعريف أهمية الشمول المالي والخدمات المالية وغير المالية والمنتجات البنكية المتاحة لجميع الشرائح المجتمع.

ونظم البنك، خلال 21 مارس أيضا وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم، جلسة نقاش للزملاء استضاف خلالها شخصية ملهمة وهي أمل مبدى؛ رئيس الاتحاد الرياضي المصري والإفريقي للإعاقات الذهنية، وصاحبة مبادرة «قادرون ب اختلاف» وتحدثت خلال الندوة عن كيف تحدت الصعوبات في حياتها المهنية والعملية لتحقيق أحلامها وأهدافها إيمانًا منها بأهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع.



المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

ودعا البنك، على مدار الشهر، منظمات غير حكومية لعمل معارض متعددة ومنها مؤسسة بهية، مؤسسة صناع الخير ومؤسسة جذور ومؤسسة سلطان وهي من المنظمات المتخصصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات أصحاب الحرف اليدوية وكان هدف هذه المعارض هو عرض المنتجات المصنعة بأيدي سيدات مصرية والترويج لها وتشجيع الموظفين على التسوق ومساندة هذه الجمعيات بما يساهم في خلق فرص بيع مباشرة وفتح أسواق جديدة لهم.



استراتيجية بنك البركة

قال حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، إن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا للمرأة المصرية، خاصة في ظل توجيهات الدولة الداعمة للمرأة، وفي إطار تعليمات البنك المركزي التي تهدف إلى توفير بيئة داعمة لمشاركة المرأة في كافة الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت سارة عبده رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي ببنك البركة « إيمانًا منا بأهمية دور المرأة قام البنك بإطلاق مبادرة «البركة فيكي» وذلك تقديرًا لدور المرأة المصرية الأساسي والفعال والحيوي في المجتمع وفي جميع المجالات، وحرصنا على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ومشاركتها في الاحتفال بالعديد من الفعاليات التي نُظمت على مدار شهر مارس».