بنك البركة يطلق حسابين جديدين لتلبية رغبات العملاء

أعلن

حساب البركة اليومي الاستثماري للأفراد والشركات

عن إطلاق حسابين جديدين لتلبية رغبات عملائه من الأفراد والشركات، وهما حساب البركة اليومي الاستثماري والودائع ذات العائد الشهري لمدة 6 أشهر وسنة، وذلك تماشيا مع استراتيجية البنك الحالية في الحفاظ على الصدارة من خلال تقديم باقة متنوعة من المنتجات الأكثر تنافسية في السوق المصرفية، والعمل على تلبية رغبات عملائه.

يقدم حساب البركة اليومي الاستثماري للأفراد والشركات،

الودائع لمدة 6 أشهر وسنة للأفراد والشركات

تختلف باختلاف شريحة رصيد الحساب، وتصل إلى 15% تحتسب يوميا على رصيد إقفال الحساب، وتصرف بنهاية الشهر، مما يتيح للعملاء السحب والايداع في أي وقت مع عدم اشتراط حد أدنى لفتحه، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على باقي الخدمات البنكية من إصدار بطاقة خصم مباشر، بطاقة البركة الكلاسيكية، والاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي وإصدار دفاتر الشيكات.

أما المنتج الثاني عبارة عن ودائع لمدة 6 أشهر وسنة للأفراد والشركات، والتي تقدم عائد تنافسي يصل إلى 13% للوديعة الـ 6 أشهر و 14% للوديعة التي تبلغ مدتها عام، والذي يعد من أعلى أسعار العوائد بالسوق المصرفية على منتج متوسط الأجل، يتيح الاستفادة من العائد بصورة شهرية.

وتتميز هذه الودائع بسعر عائد متغير مع سعر الإيداع من البنك المركزى المصري، مما يتيح للعملاء الاستفادة من زيادة سعر العائد على المنتج القائم فى حالة زيادة سعر العائد من البنك المركزي، كما يضمن بنك البركة حد أدنى لسعر عائد الوديعة الستة أشهر يصل إلى 11% وفقا لشريحة الرصيد، وسعر عائد يصل 12% للوديعة العام وفقا لشريحة الرصيد وذلك فى حالة انخفاض سعر عائد البنك المركزى.

وقال عبد العزيز سمير، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي والفروع ببنك البركة: “نعمل في البنك باستراتيجية طموحة تركز على التوسع في خدماتنا، حيث يأتي إطلاق المنتجين الجديدين لإثراء باقة منتجات الادخار المقدمة لعملاء البنك، كما أننا حريصين على فهم احتياجاتهم وتلبية مختلف متطلباتهم بما يسهم في توسيع قاعدة عملاء بنك البركة”.

وأضاف: “تلك المنتجات تحقق التوازن ما بين العائد المرتفع وسريع الصرف في نفس الوقت، حيث يسعى البنك دائما لتقديم منتجات متنوعة من حيث المدد لتتلاءم مع المتغيرات المصرفية التي تشهدها السوق في الوقت الحالي”.