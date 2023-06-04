بنك البركة يطلق برنامج "ازدهار" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اطلق بنك البركة مصر برنامج تمويلي جديد تحت مسمى “ازدهار” لدعم وتنمية المشروعات والتي تعتبر من دعائم الاقتصاد للدول المتقدمة والنامية، ولما يملكه هذا القطاع من تأثير لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

ويقدم برنامج “ازدهار” فرص تمويلية تصل إلى 10 ملايين جنيه، بسعرعائد تنافسي وبأسرع وأبسط الإجراءات والتي تنتهي خلال 14 يوم من استيفاء الشروط واستكمال المستندات، كما يقدم البرنامج حلول بنكية وتمويلية لكافة احتياجات العملاء لجميع الأنشطة المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وصرح أحمد سليمان رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن البنك يولي اهتماماً بالغاً بالمشروعات، ويأتي ذلك انطلاقاً من الريادة التي يتمتع بها البنك في هذا المجال.

وأشار إلي أن المحفظة الحالية لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد شهدت ارتفاعا ملحوظاً في نهاية عام 2022 لتسجل 4.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 51% مقارنة بعام 2021 لاسيما بعد طرح برنامج “ازدهار” والذي سيساهم في الوصول إلي مستهدفات المحفظة لتصل هذا العام ل-1.5 مليار جنيه تمويلات جديدة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن البنك يقوم بتقديم تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال الصناعي، والطبي، والطاقة المتجددة، إضافة إلى نشاط المقاولات، والتصنيع الزراعي

كما أشار أن خطة بنك البركة لإعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف جذب شرائح جديدة، موضحاً أن برنامج “إزدهار” يأتي ضمن البرامج التي يقدمها البنك، والذي يقدم حلول بنكية سريعة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل تمويل جميع احتياجات النشاط من شراء مستلزمات إنتاج محلية أو خارجية، والآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج ووسائل النقل و إصدار خطابات الضمان المتعلقة بالمشروع المزمع تمويله بإجراءات سهلة تتم في أقل فترة زمنية ممكنة.

وجدير بالذكر أن بنك البركة قد قام بتوفير خدمة مميزة لعملاء قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال تواجد 10 مراكز مخصصة في القاهرة والجيزة والاسكندرية والدلتا.