بنك البركة يطلق التجربة المصرفية الاستثنائية لكبار العملاء «ثراء»

أطلق بنك البركة خدمة مصرفية مميزة لكبار العملاء تقدم باقة متنوعة من منتجات التجزئة والخدمات المصممة خصيصًا، لتلبية احتياجات وتطلعات هذه الشريحة وتواكب أسلوب الحياة العصري، وأطلق عليها اسم “ثراء”.



«ثراء» لكبار العملاء

تقدم “ثراء” مستوى رفيع من الخدمة للعملاء أصحاب الأرصدة التي تبدأ من مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو لأصحاب حسابات تحويل المرتبات والتي تبدأ بخمسين ألف جنيه مصري شهرياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.



وتوفر منتجات وخدمات متميزة مصممة لكبار العملاء تقدم لهم من خلال صالات خاصة داخل الفروع لتلبية احتياجاتهم بأعلى مستوى من الخصوصية، بالإضافة الي فريق عمل مخصص بمركز الاتصال الخاص لتنفيذ طلبات العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. هذا إلى جانب خدمات غير مصرفية مميزة ومتعددة مقدمة من (Les Concierges) بأسعار خاصة بالإضافة إلى تخفيضات وإعفاءات على رسوم بعض المنتجات والخدمات المصرفية.



تجربة مصرفية متكاملة

وبهذه المناسبة، أعرب حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، عن سعادته بإطلاق خدمه ثراء، قائلاً: “يأتي إطلاق خدمة “ثراء” تأكيداً على جهودنا المستمرة نحو تقديم تجربة مصرفية متكاملة حافلة بالامتيازات العديدة والقيّمة مع حلول شاملة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصًا لكبار العملاء.

وأضاف أن إطلاق “ثراء” يأتي في إطار تنفيذ خطة البنك الطموحة والتي تستهدف التوسع في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية لكافة شرائح العملاء، وتعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي المصري”.

منتجات وخدمات مميزة



ومن جانبه، قال عبد العزيز سمير رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والشمول المالي ببنك البركة، إن: خدمة “ثراء” ليست مجرد خدمة مصرفية، بل هي إضافة جديدة لأسلوب حياة عملائنا، و تقدم منتجات وخدمات مميزة من خلال مديري علاقات متخصصين في إدارة المحافظ المالية لكبار العملاء.



وتابع: كما تتيح خدمة “ثراء” للعميل بطاقة الخصم المباشر “World Mastercard” المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقدم مجموعة من المميزات الحصرية المناسبة لنمط الحياة اليومية والرفاهية والسفر.



ولفت إلى أن هذه الخدمة تتيح تنفيذ عمليات السحب والشراء محلياً ودولياً والاستخدام الآمن عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة عن طريق تطبيق خاصية Secured D، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على مجموعة من المزايا والعروض الحصرية التي تم تصميمها بدقة لتناسب متطلبات كبار العملاء حيث إننا حريصون على فهم احتياجاتهم وتلبية مختلف تطلعاتهم”.