«بنك البركة» يطرح شهادة لمدة ثلاث سنوات بعائد شهري متغير 14%

أعلن بنك البركة عن طرح شهادة لمدة ثلاث سنوات بأعلى عائد شهري في البنوك المصرية، حيث تقدم الشهادة الجديدة للعملاء عائدا شهريا متغيرا لا يقل عن 14% ويبدأ الحد الأدنى للإيداع والتمتع بمميزات الشهادة الجديدة من 1000 جنيه ومضاعفتها.

وتهدف الشهادة الجديدة إلى تقديم منتجات مصرفية تنافسية للعملاء تشجيعا لجميع العملاء من كل الفئات الاقتصادية للبدء في خططهم وتحقيق الاستقرار.

وقال حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة، إن إطلاق الشهادة الجديدة يعكس قدرة البنك على التنافس بقوة في السوق المصرية الواعدة من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات قاعدة عريضة من العملاء وتتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري.

وأضاف أنه مازال لدينا العديد من المفاجآت التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة والتي تهدف جميعها لزيادة حصة البنك في السوق المصرية والتوسع ليس فقط على صعيد خدمات التجزئة المصرفية ولكن في جميع القطاعات التي يعمل بها البنك.

وفي هذا السياق، أضاف عبد العزيز سمير، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك البركة، أن هدفنا الرئيسي دوماً هو فهم الاحتياجات والمتطلبات المختلفة والمتغيرة لجميع العملاء بل والاستجابة لمتغيرات السوق أيضاً ومن هنا جاء إطلاق الشهادة الجديدة التي تعد الأولى من حيث العائد التي تقدمه أو عدد السنوات أو الحد الأدنى للإيداع، نعمل جاهدين من خلال استراتيجية مدروسة على تعزيز محفظة منتجات التجزئة المصرفية للبنك بخيارات مختلفة وبعوائد تتنوع ما بين الشهري والربع سنوي والنصف سنوي أو مع نهاية مدة الوعاء.

يذكر أن بنك البركة قد أعلن مؤخرا القوائم المالية المجمعة، خلال الربع الأول من 2022، وكشفت نتائج أعمال بنك البركة عن تحقيق صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي وبلغت نحو 369 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 268 مليون جنيه عن الربع الأول لعام 2021، وذلك بزيادة بنسبة 37.5%، وارتفع صافى العائد بنسبة 13.6% ليصل إلى 719 مليون جنيه مقارنة بحوالي 633 مليون جنيه عن الربع الأول لعام 2021.