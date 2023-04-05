بنك البركة يطرح شهادة جديدة بعائد سنوي متغير 19%

أعلن بنك البركة عن طرح الشهادة الماسية “بلس” بعائد سنوي متغير لا يقل عن 19%.



ويبدأ الاكتتاب في الشهادة ذات الأجل ثلاث سنوات، من 1000 جنيه، ويصرف العائد شهريًا، بحسب

شهادات مرتفعة العائد

لـ بنك البركة.

يأتي ذلك في ظل تنافس البنوك العاملة في السوق المحلية لطرح شهادات مرتفعة العائد، عقب قرار البنك المركزي برفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير.

بدأ هذه الجولة، كالعادة، بنكا الأهلي المصري ومصر؛ حيث طرحا شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات بفائدة %19 ثابتة و%22 متناقصة.

تبعهما البنك التجاري الدولي، ليطرح شهادة ادخارية جديدة تحت اسم «Wealth» لمدة 3 سنوات بعائد 22 % يصرف شهريًا.

والتحق البنك الزراعي المصري بالركب، وطرح شهادة الخير الجديدة بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أعوام، بعائد 19% يصرف شهريا’ وبعائد 19.5 % يصرف سنويًا.

وأدلى بنك الاستثمار العربي هو الآخر بدلوه في خضم هذه المنافسة، وقرر رفع أسعار الفائدة على الإصدارات الجديدة من شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد ثابت حتى 18% سنويًا.

وذكر البنك على الموقع الإلكتروني أن العائد على الشهادة 17.25% بدورية صرف شهرية ، و17.5% بدورية صرف ربع سنوية ، و18% يصرف سنويًا.

وأصدر بنك القاهرة شهادة بريمو جولد الثلاثية بعائد متناقص 22% أو بعائد ثابت 19%.

وقرر البنك المصري لتنمية الصادرات طرح شهادة ادخار ثلاثية، ذات عائد ثابت للأفراد،بفائدة 19% سنويًا.

وتعطي الشهادة عائدًا شهريًا علي الشهادة الثلاثية 18%، كما تمنح عائد ربع سنوي يبلغ 18.5%، وعائد نصف سنوي 18.75%، وعائدًا سنويا 19%.



رفع سعر الفائدة

كانت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى، قد قررت في اجتماعها الخميس 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.