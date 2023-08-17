بنك البركة يشارك في تمويل مشترك لصالح شركة «الخرافي ناشيونال» بقيمة 300 مليون جنيه

شارك بنك البركة كمرتب رئيسي في تمويل إسلامي مشترك بإجمالي 1.65 مليار جنيه لصالح شركة “الخرافي ناشيونال”، وذلك بحصة قيمتها 300 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار حرص على المشاركة الفعالة في دعم وتمويل جميع القطاعات الحيوية في السوق المصرية.



دعم الاقتصاد الوطني

وصرح البنك في بيان بأن المشاركة في تمويل كبير لشركة الخرافي ناشيونال إحدى الشركات الرائدة في إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا تأتي انطلاقا من حرص البنك على المساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وقامت مجموعة من البنوك في المشاركة في هذا التمويل منها مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر كمُرتب رئيسي ووكيل التمويل والضمان وميدبنك والبنك العقاري المصري العربي كمرتبين رئيسيين وبنك التعمير والإسكان وبنك التجاري وفا كمرتبين.



إستراتيجية بنك البركة

وأعرب حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة عن سعادته بمشاركة البنك في هذا التمويل قائلاً: “المشاركة في تمويل كبير مع بنوك ذات وجود مؤثر في القطاع المصرفي، يأتي في إطار إستراتيجية بنك البركة في دعم الاقتصاد المصري وذلك بتمكين الشركات الكبيرة من تنفيذ وإدارة المزيد من المشروعات القومية الضخمة وتعزيز استثماراتها في الكثير من القطاعات التنموية الرئيسية وهو ما يصب في نهاية الأمر لدعم الاقتصاد القومي.