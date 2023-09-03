بنك البركة يشارك بحصة 279 مليون جنيه في إصدار سندات توريق «التوفيق للتأجير التمويلي»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنك البركة شارك بحصة 279 مليون جنيه فى تغطية إصدار سندات توريق شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك خلال الأسبوع الماضى.

وبلغ إجمالى قيمة تنفيذ الإصدار الرابع لسندات توريق شركة التوفيق للتأجير التمويلى نحو 1.737 مليار جنيه، بمشاركة 4 بنوك هي: «الأهلى المصرى»، و«القاهرة»، و«قناة السويس»، وشركة البركة للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة.

وأفادت المصادر بأن عملية تنفيذ الإصدار تمت على 3 شرائح، بلغت قيمة الأولى 283 مليون جنيه بأجل 13 شهرًا، والثانية 875 مليونا لـ37 شهرًا، و«الثالثة» 597 مليونًا لـ52 شهرًا.

وقالت إن شركة سى آى كابيتال لعبت دور المدير والمستشار المالى للإصدار، وتولى مكتب على الدين الوشاحى مهام المستشار القانوني.

ويُعرف التوريق على أنه عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تساوى فى قيمتها أصول تدر عائد، ويتم بيعها للمستثمرين، أو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات، وبيعها فى سوق الأوراق المالية بغرض تسريع الحصول على قيمتها، والذى تتملكه الشركة فور الإصدار.

وتمتلك شركة الملتقى العربى للاستثمارات نسبة %68.39 من هيكل «التوفيق للتأجير التمويلي»، إذ تعد المساهم الرئيسي، كما تبلغ حصة بنك البركة مصر نحو %7.59 ، والباقى أسهم حرة التداول.

وحقق بنك البركة صافى أرباح قبل الضرائب نحو 1.59 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة نمو مستوى %38 وبعد الضرائب 1.02 مليار بنمو %30 مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وجاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع فى صافى الدخل من العائد المحقق خلال الفترة، ليبلغ 2.18 مليار جنيه بنسبة نمو %36.