بنك البركة يستهدف فتح ثاني فرع له بالبحيرة

علمت “المال” أن بنك البركة يستهدف فتح فرعه الثاني بمحافظة البحيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة البنك التوسعية مستقبلا.

وحسب مصادر بالبنك، فان الفرع الثاني للبنك من المقرر أن يكون بمدينة دمنهور، بمساحة تصل إلى قرابة 400 متر، ليكون الفرع الثاني للبنك في نطاق محافظة البحيرة، حيث يعمل الفرع الأول بشارع البورصة، ليتم تقديم مختلف الخدمات المصرفية عبر الفرع الجديد.

وخلال فبراير من العام الماضي، أعلن بنك البركة- مصر، عن افتتاح 6 أفرع جديدة «جميعها مستاجرة» بمحافظات أسيوط، المنيا، بني سويف، بورسعيد، الإسماعيلية، الزقازيق.

وأشار البنك في تقرير مجلس الإدارة، أن عدد فروعه في نهاية عام 2022 سيصل إلى 38 فرعاً، فضلاً عن تطوير وتحديث الفروع القائمة والتي ستشمل 8 فروع خلال عام 2022 وبما يتلائم مع الوضع التنافسي للبنك بالقطاع المصرفي ويتوافق مع هوية مجموعة البركة.

وأوضح البنك أنه يستهدف معالجة النمو الضعيف في تمويلات العملاء خلال السنوات السابقة من خلال التوسع فيها خصوصًا في مجال التجزئة المصرفية وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار نمو ودائع العملاء، خصوصا الأفراد، والعمل على تخفيض تكلفة الأموال والحد من حجم التركز الحالي بودائع العملاء.

وأضاف البنك أنه يركز على عملية التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات والحاسب الآلي، والعمل على تعدد مراكز ربحية البنك من خلال تنمية العمولات المُحصلة من الخدمات المصرفية عملاً على تحسين الوضع التنافسي للبنك بالقطاع المصرفي، وتحديث النظم والإجراءات وتدريب العاملين واستكمال الهيكل التنظيمي للبنك من خلال استقطاب كفاءات ذوي خبرات مصرفية متعددة.

وكشفت نتائج أعمال بنك البركة للربع الثالث من عام 2022، عن معدلات نمو ملحوظة مما ساهم فى دعم مسيرة البنك وخطته التوسعية في السوق المصرية، وعكست أهم المؤشرات المالية نجاحاً كبيراً في جذب شرائح جديدة من العملاء، حيث حققت محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء نمواً واضحاً خلال هذه الفترة.

حقق بنك البركة معدلات نمو إيجابية حيث وصلت صافي الأرباح المستقلة قبل الضريبة مبلغ 1.843مليار جنيه بنسـبة زيادة 30.8%، بينما بلغت صافي الأرباح المستقلة بعد الضرائب 1.255مليار جنيه بنسـبة زيادة 21.7%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، كما ارتفع إجمالي الأصول ليسجل 84.95 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2022، بنسبة نمو 3.2%، عن العام السابق.