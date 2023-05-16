بنك البركة يستهدف ضخ 4 مليارات جنيه بمحفظة التسهيلات الائتمانية

يستهدف بنك «البركة مصر» الوصول بحجم محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 42 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقابل 38 ملياراً مارس الماضي، بزيادة قدرها 4 مليارات.

قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للبنك فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن مصرفه يخطط للوصول بحجم محفظة الودائع إلى 78 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقابل 75.5 مليار مارس الماضي.

وأشار «حجازى» إلى أن البنك تمكن من تحقيق معدلات نمو على مستوى القطاعات، سواء المؤسسات أو الأفراد أو حتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي.

وأظهرت نتائج أعمال بنك البركة مصر وصول محفظة الائتمان والتسهيلات المقدمة للعملاء إلى 38 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، بزيادة قدرها 2.5 مليار، بنسبة نمو %7 مقارنة بآخر 2022.

كما سجلت محفظة تمويلات الأفراد زيادة بقيمة 845 مليون جنيه بنسبة نمو %20 لتسجل 5.2 مليار آخر مارس 2023.

فيما ارتفعت محفظة تمويلات المؤسسات بقيمة 1.8 مليار جنيه بنمو %6، لتصل إلى 32.8 مليار بنهاية مارس الماضي.

وأضاف أن البنك قام بتنويع منتجاته لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات واستيعاب تطلعاتهم مما ساهم بشكل كبير فى جذب شرائح جديدة.

وحقق بنك البركة مصر صافى أرباح قبل الضرائب خلال الربع الأول من العام الحالى بلغ 716 مليون جنيه بنمو %36، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.