بنك البركة يستهدف حصة سوقية 15% حتى 2020

سهير محمد وسيد بدركشف عدنان يوسف، رئيس مجموعة البركة، عن وجود خطة لاستحواذ بنك البركة - مصر على حصة 15% بحلول عام 2020، من إجمالى حصة بنوك القطاع الخاص.وقال يوسف، خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح المقر الرئيسى للبنك فى التجمع الخامس، اليوم الخميس، إن السوق المصرية تتميز بالاستقرار مقارنة بغيرها م

سهير محمد وسيد بدر

كشف عدنان يوسف، رئيس مجموعة البركة، عن وجود خطة لاستحواذ بنك البركة – مصر على حصة 15% بحلول عام 2020، من إجمالى حصة بنوك القطاع الخاص.

وقال يوسف، خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح المقر الرئيسى للبنك فى التجمع الخامس، اليوم الخميس، إن السوق المصرية تتميز بالاستقرار مقارنة بغيرها من الأسواق، موضحاً أنه تم ضخ 400 مليون دولار للبنوك المصرية خلال الخمس سنوات الماضية، فى الوقت التى كانت تواجه فيه مشكلات فى التعاملات الخارجية.

وأكد أن السوق المصرية مميزة وما تحتاجه هو مزيد من الاستقرار فى السياسة المالية والنقدية والأمنية.