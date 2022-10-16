بنك البركة يدعم مؤسسة «بهية» لعلاج السيدات في شهر التوعية بسرطان الثدي

وقع بنك البركة مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة “بهية” للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، لدعم مستشفى “بهية” الشيخ زايد كجزء من فعاليات المؤسسة خلال شهر التوعية حول سرطان الثدي، ضمن خطة البنك للمشاركة في التنمية المجتمعية.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص بنك البركة على خلق قيم المشاركة في المجتمع المصري، عبر المساهمة في جهود التنمية المجتمعية مع الشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات التنموية، وحضر حفل توقيع بروتوكول التعاون كلاً من مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر ، والمهندس تامر شوقي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة بهية، ومجموعة من ممثلي البنك والمؤسسة.

ويساهم بنك البركة مصر من خلال هذا البروتوكول في توفير الأجهزة الطبية بغرف العمليات الكبرى بمستشفى “بهية” الجديدة بمنطقة الشيخ زايد، لرفع الوعي المجتمعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية البنك في دعم جهود تطوير قطاع الصحة وتمكين المرأة.

وصرح مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر ” إنه إلى جانب مسؤوليتنا نحو المساهمة في تنمية الاقتصاد المصري، فأننا ندرك جيداً في بنك البركة أن لدينا مسؤولية تجاه المساهمة في التنمية المجتمعية، وهو ما نقوم به من خلال تعاوننا مع مؤسسة بهية، وأن هذه الشراكة ضمن خطتنا الاستراتيجية في مجال التنمية، حيث نعمل على المساهمة في دعم وتطوير العديد من القطاعات الحيوية كالصحة والتنمية المجتمعية”.

وأضافت سارة عبده، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي ببنك البركة مصر: “إن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك في دعم المرأة المصرية، وتمكينها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، ونحن ندرك حجم التأثير الإيجابي الذي تصنعه مؤسسة بهية على حياة محاربات سرطان الثدي، وهو الدافع الرئيسي لمشاركتنا في دعم مستشفى بهية الجديدة، لكي نتمكن من المساهمة في دعم هولاء السيدات. ونحن فخورون ببدء هذا التعاون مع مؤسسة بهية، الذي نعتبره بداية لشراكة طويلة المدى، حيث ننسق حالياً مع المؤسسة للقيام بحملة توعية بأهمية الكشف المبكر لجميع الموظفات في البنك”.

وأعرب المهندس تامر شوقى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، عن بالغ سعادته و امتنانه بمثل هذه المشاركات بشكل عام و مثل هذا الدعم و التعاون مع بنك البركة بشكل خاص مؤكدا على دور الدعم المجتمعى واثره الإيجابى فى تعزيز دور بهية و تطورها مما يخدم كل سيدة على أكمل وجه و بأفضل جودة مما يجعلنا نعتز بكل خطوة جديدة تخطوها المؤسسة بفضل داعميها ومحبيها، مقدما كل الشكر و الامتنان لبنك البركة لمساهمته فى إنجاح رسالة بهية لكي تظل دومًا فى ظهر كل سيدة مصرية.

ويشارك بنك البركة مصر في فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي إيماناً منه بأهمية المشاركة مع القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني في توفير الدعم لمحاربات سرطان الثدي، في ظل سعيه نحو المشاركة الفَّعالة في التنمية المجتمعية.