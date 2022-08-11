بنك البركة يحقق 783 مليون جنيه صافي أرباح في نهاية الربع الثاني

أظهرت نتائج أعمال بنك البركة مصر في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022 عن تحقيقه صافي ربح بلغ 783.1 مليون جنيه مقارنة بــ 620.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 26.2%.

كما ارتفع صافي العائد بنسبة 18.9% ليصل إلى 1.6 مليار جنيه مقارنة مع 1.35 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2021.

ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 12.4% لتصل إلى 1.33 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.18 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي كما بلغت نسبة هامش صافى العائد 4.2%.

وقد بلغت أرباح البنك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري قبل الضرائب مبلغ 1.15 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة المصروفات/ الإيرادات 26.3%، وبلغ معدل العائد على الأصول 1.9%مقابل 1.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت نسبة التمويلات للودائع 40% مقابل 33% في نهاية عام 2021.

وواصل بنك البركة مصر تركيزه على تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت دعما لخطط التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة مما أدى إلى زيادة عدد مشتركي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بنسبة 42% وارتفاع حجم المعاملات المصرفية عبر الإنترنت بنسبة 190%، وزيادة عدد المستخدمين النشطين بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليمثل عدد المستخدمين النشطين خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 46% من إجمالي مشتركي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

كما كشفت نتائج أعمال البنك عن ارتفاع إجمالي أرصدة تمويلات العملاء بنسبة 18.5% لتصل إلى 28.8 مليار جنيه مقارنة بحوالي 24.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021.

وصعدت محفظة تمويلات الأفراد في نهاية يونيو 2022 بنسبة نمو قدرها 23% عن المحقق في نهاية 2021، كما ارتفع إجمالي أرصدة تمويلات الشركات بنسبة 18% لتصل إلى 25.7 مليار جنيه مصري مقارنة بحوالي 21.8 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2021.



أكد حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، أن نتائج الأعمال تؤكد قوة المركز المالي للبنك، وأن معدلات النمو التي تم تحقيقها جاءت نتيجة للاستراتيجية الطموحة التي ينتهجها البنك، والتي تركز على تنوع الخدمات وتقديم منتجات مصرفية مميزة للعملاء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم خطط الشمول المالي، إلى جانب المساهمة بقوة في تحقيق التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتركيز على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.