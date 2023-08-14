بنك البركة يحقق 1.59 مليار جنيه صافي أرباح قبل الضريبة بالنصف الأول من 2023

كشفت نتائج أعمال خلال النصف الأول من عام 2023 عن استمرار البنك فى تحقيق معدلات نمو ملحوظة، حيث تخطى صافى الأرباح قبل الضريبة 1.59 مليار جنيه، بنسبة نمو 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما وصل صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 1.02 مليار جنيه بنسبة نمو 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع صافي الدخل من العائد

وجاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع في صافي الدخل من العائد المحقق خلال الفترة، ليبلغ 2.18 مليار جنيه بنسبة نمو 36%. كما حقق البنك هامش صافي الأرباح بواقع 5.2% خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 4.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

10% زيادة بمحفظة التمويلات والتسهيلات

سجل إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء مبلغ 39 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10% مقارنة بنهاية عام 2022، بينما سجلت إجمالي محفظة الودائع مبلغ 79 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 بزيادة قدرها 4.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 5.6% مقارنة بنهاية عام 2022، وهو ما يؤكد الثقة المتزايدة التي يحظى بها البنك من جانب مختلف فئات وشرائح العملاء، الأمر الذي مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع فى نهاية يونيو 2023 إلى 49.3% مقابل 47.5% في نهاية عام 2022.

وشهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2023، حيث سجلت مبلغ 6.2 مليار جنيه بزيادة، قدرها 1.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 42%، ومن خلال الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي فقد شهدت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا خلال الفترة لتسجل 5 مليارات جنيه فى نهاية يونيو 2023.

وحققت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعاً بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 5%، لتصل إلى 32.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2023.