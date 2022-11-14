بنك البركة يحقق 1.255 مليار جنيه صافي أرباح في نهاية الربع الثالث

كشفت نتائج أعمال بنك البركة للربع الثالث من عام 2022، عن معدلات نمو ملحوظة مما ساهم فى دعم مسيرة البنك وخطته التوسعية في السوق المصرية، وعكست أهم المؤشرات المالية نجاحاً كبيراً في جذب شرائح جديدة من العملاء، حيث حققت محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء نمواً واضحاً خلال هذه الفترة.

معدلات نمو بنك البركة

حقق بنك البركة معدلات نمو إيجابية حيث وصلت صافي الأرباح المستقلة قبل الضريبة مبلغ 1.843مليار جنيه بنسـبة زيادة 30.8%، بينما بلغت صافي الأرباح المستقلة بعد الضرائب 1.255مليار جنيه بنسـبة زيادة 21.7%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، كما ارتفع إجمالي الأصول ليسجل 84.95 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2022، بنسبة نمو 3.2%، عن العام السابق.

وقدم البنك حلولا تمويلية مختلفة لتلبية كافة احتياجات العملاء من الأفراد والشركات؛ لتسجل محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء مبلغ 31.23 مليار جنيه مقابل 24.26مليار جنيه فى نهاية عام 2021 بنسبة نمو 28.7%، من خلال الزيادة فى محفظة التمويلات المقدمة للأفراد حيث بلغت 3.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بنسبة نمو 60% مقارنة بعام 2021، فيما ارتفعت التمويلات الممنوحة للمؤسسات -شاملة الشركات الصغيرة والمتوسطة- لتصل إلى27.3 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو 25.2% مقارنة بعام 2021، حيث حققت محفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة مبلغ 23.8 مليار جنيه مصرى زيادة بنسبة 27% مقارنة بعام 2021، بينما شهدت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة لتسجل 3.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 14% مقارنة بعام 2021.

ودائع العملاء الإجمالية في بنك البركة

كما سجلت ودائع العملاء الإجمالية مبلغ 72.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2022، بينما بلغت نسبة إجمالي التمويلات/ إجمالي الودائع حوالي 43% مقابل 33.4%في نهاية ديسمبر لعام 2021.

وعلى صعيد حقوق الملكية فقد حققت زيادة بنسبة 17.7% لتسجل حوالي 7.07 مليار جنيه مقابل 6.01 مليار جنيه في نهاية عام 2021.

وكشفت نتائج الأعمال المستقلة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 عن تحقيق بنك البركة لمعدلات نمو إيجابية، حيث سجل البنك ارتفاعاً ملحوظاً فى إجمالي الإيرادات المحققة خلال هذه الفترة لتسجل 2.78 مليار جنيه بنسبة نمو 17.1%، مقابل نفس الفترة من عام 2021،حيث ارتفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 2.50 مليار جنيه بنسبة نمو 16.9%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لتسجل 203.2 مليون جنيه بنسبة نمو 11.2%، بينما بلغ هامش صافي العائد (NPM%) خلال هذه الفترة 4.2%، مقارنة بحوالي 3.9% فى سبتمبر 2021.

كما حققت صافى الأرباح التشغيلية لبنك البركة مبلغ 2.08 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 15.9% مقابل عام 2021، بينما بلغت نسبة المصروفات / الإيرادات خلال هذه الفترة حوالي 25.4%.

وانضم بنك البركة لشبكة المدفوعات اللحظية، تطبيق انستاباي التابع للبنك المركزى المصري مما يتيح للعملاء إجراء التحويلات لحظياً وبأمان تام، ليتمتع عملاء البنك بخدمة التحويل للحسابات أوللبطاقات أوللمحافظ الالكترونية كما يمكن التبرع وسداد مستحقات البطاقات الائتمانية من خلال التطبيق

أكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، أن هذا الأداء المالي المتميز للبنك يعكس نجاح الاستراتيجية التوسعية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام بالسوق المصري، مما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية. وأشار إلى أن النتائج المالية القوية التي حققها بنك البركة تعزز مكانة البنك ودوره الفعال في السوق المصرفية المصرية.

وأضاف أن الأداء المميز للبنك هو نتيجة لتنفيذ استراتيجية البنك التي تركز على تنوع الخدمات وتقديم منتجات مصرفية مميزة للعملاء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم خطط الشمول المالي، إلى جانب المساهمة بقوة في تحقيق التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتركيز على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.