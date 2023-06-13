بنك البركة يحصل على جائزة أفضل هيكلة وتمويل بالعملة المحلية من EMEA FINANCE Awards  

حصل بنك البركة على جائزة أفضل هيكلة وأفضل تمويل بالعملة المحلية من مؤسسة EMEA FINANCE Awards لمشاركته في التمويل المشترك الممنوح لشركة ايفرجرو للأسمدة.

ونجح بنك البركة بالتعاون مع تحالف 24 بنكا مصريا في إعادة هيكلة التمويلات القائمة الممنوحة لشركة ايفرجرو للأسمدة المتخصصة والبالغ قيمتها نحو 8 مليار جنيه.

ويذكر أن البنك الأهلي المصري هو المرتب الرئيسي ووكيل التمويل المشترك والذى يحظى برعاية ودعم البنك المركزى المصرى.

وتعد شركة ايفرجرو الشركة الرائدة في تصنيع وتسويق الأسمدة المتخصصة في مصر والشرق الأوسط والتى تم تأسيسها عام 2006، لتقوم بتصنيع وتسويق منتجات الأسمدة عالية الجودة .

حضر مراسم التكريم التي أقيمت الأسبوع الماضي في لندن من جانب EMEA FINANCE MAGAZINE عن بنك البركة مصطفى العروسي نائب الرئيس التنفيذي ، وضياء توفيق رئيس قطاع القروض المشتركة والتمويل المهيكل والاستثمار.

وصرح حازم حجازي الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة بأن البنك حريص على دعم الجهود التنموية في القطاع الزراعي في مصر، كما أكد “مشاركتنا تأتى في إطار استراتيجية البنك التي تتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري وذلك لدعم الجهود التنموية في القطاع الزراعي وتمويل الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في السوق المصري وذلك إيماناُ منا بأهمية الدور المشترك للقطاع المصرفي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني “