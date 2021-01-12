بنك البركة يؤكد التزامه بقرار «المركزي» بعدم توزيع أرباح على المساهمين

بنك البركة مصر يعلن تفاصيل قرار عدم توزيع الأرباح على المساهمين

أعلن بنك البركة مصر اليوم الثلاثاء التزامه بقرار المركزى المصرى الخاص بعدم إجراء توزيعات أرباح على المساهمين تحسبا لتداعيات جائحة كورونا.

وقال بنك البركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن قرار المركزى يشمل أرباح عام 2020 والأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين،لكنه لا يشمل توزيعات العاملين ومكآفات مجلس الإدارة.

ويهدف قرار البنك المركزى إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار تفشى جائحة كورونا .

وقال المركزى فى بيان عممه على البنوك إن هذا القرار اتخذ بهدف التحوط من أى تداعيات يمكن أن تؤثرعلى سلامة النظام النقدى والمصرفى فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لإنتهاء الجائحة ومدى تأثيرها الاقتصادى.

بنك البركة وزع أرباحا سابقة على المساهمين بقيمة 0.7 جنيه للسهم

وحقق بنك البركة صافي ربح مجمع قدره 1.07 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 1.003 مليار جنيه في 2018، ولاتزال أرباح 2020 فى مرحلة الإعداد.

وأعلن البنك عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.7 جنيه للسهم عن عام 2019 بما يعادل 154.6 مليون جنيه ،بدأ صرفها اعتبارا من 27 ابريل الماضى.

وسبق للبنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنفس القيمة ( 70 قرش للسهم) فى فبراير 2019 عن نتائج أعمال 2018.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للبنك ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 30% لتسجل 1.12 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 863.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة مم 2019.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الفترة إلى 1.85 مليار جنيه مقارنة بصافى عائد قدره 1.46 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقدر مكتب بيكرتلى للاستشارات المالية القيمة العادلة لمبنى البنك بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة إجمالية 492.5 مليون جنيه تمهيدا لبيعه.

البركة يستهدف زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه

ويستهدف البنك زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه خلال 3 سنوات فى إطار توفيق الأوضاع مع قانون البنك المركزى المصرى الجديد.

وقال بنك فى إفصاح للبورصة 27 يناير 2020 إنه يستهدف أيضا تدشين مصرف رقمى خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى تعاقده مع أحد بيوت الخبرة الدولية لدراسة هذه الفكرة .

ورفع البنك رأسماله فى أكتوبر الماضى من 1.4 مليار جنيه إلى 1.54 مليار جنيه، بزيادة قدرها 140.58 مليون جنيه بطريقة توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

وتعاقد البنك على توريد 100 ماكينة صرف آلى متوقعا زيادتها إلى 200 ماكينة خلال الفترة المقبلة وفقا للإفصاح.

وأشار البنك إلى قيامه بضخ 1.7 مليار جنيه تمويلات مشتركة لمشروعات قومية مستهدفا وصولها إلى 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2023.

ودخل بنك البركة مصر فى وقت سابق فى مفاوضات مكثفة مع جهات خارجية للحصول على تمويلات بقيمة 400 مليون دولار.

وقال أشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر إن أبرز تلك الجهات هى البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، متوقعا الحصول عليها العام المقبل.

مجموعة البركة تدير 700 فرع على مستوى العالم

وتأسس بنك البركة مصر عام 1980 وأدرج فى البورصة المصرية عام 1984 ، وهو أحد البنوك الإسلامية فى مصر ويتبع مجموعة البركة المصرفية المؤسسة فى البحرين .

وتعتبر مجموعة البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم. ولدى المجموعة انتشار جغرافي واسعً ممثلا في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة.

وتدير المجموعة أكثر من 700 فرع في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا.

كما تمتد فروع البنك إلى لبنان، سوريا، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا و ليبيا، وفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكترونى للمجموعة.