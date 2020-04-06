بنك البركة مصر يوزع أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 154 مليون جنيه

بنك البركة مصر يوافق على توزيع أرباح نقدية وغير نقدية على المساهمين

وافقت عمومية بنك البركة مصر على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة اجمالية 154.6 مليون جنيه ما يعادل 70 قرش للسهم عن أرباح العام المالى المنتهى ديسمبر 2019.

كما وافقت العمومية المنعقدة فى 28 مارس الفائت على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.2 سهم مجانى سهم قائم عبر زيادة رأس المال بنحو 309 مليون جنيه تقريبا وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الإثنين.

وحقق البنك صافي ربح مجمه قدره 1.07 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 1.003 مليار جنيه في 2018.

وسبق للبنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنفس القيمة ( 70 قرش للسهم) فى فبراير 2019 عن نتائج أعمال 2018.

بنك البركة يستهدف زيادة رأسماله إلى 5 مليار جنيه

و يستهدف البنك زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه خلال 3 سنوات فى إطار توفيق الأوضاع مع قانون البنك المركزى المصرى الجديد.

وقال بنك فى إفصاح للبورصة 27 يناير الماضى إنه يستهدف أيضا تدشين مصرف رقمى خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى تعاقده مع أحد بيوت الخبرة الدولية لدراسة هذه الفكرة .

ورفع البنك رأسماله فى أكتوبر الماضى من 1.4 مليار جنيه إلى 1.54 مليار جنيه، بزيادة قدرها 140.58 مليون جنيه بطريقة توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

وتعاقد البنك على توريد 100 ماكينة صرف آلى متوقعا زيادتها إلى 200 ماكينة خلال الفترة المقبلة وفقا للإفصاح.

وأشار البنك إلى قيامه بضخ 1.7 مليار جنيه تمويلات مشتركة لمشروعات قومية مستهدفا وصولها إلى 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2023.

ودخل بنك البركة مصر فى وقت سابق فى مفاوضات مكثفة مع جهات خارجية للحصول على تمويلات بقيمة 400 مليون دولار.

وقال أشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر إن أبرز تلك الجهات هى البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، متوقعا الحصول عليها العام المقبل.

البركة يسجل 863 مليون جنيه خلال 9 أشهر

وسجل بنك البركة مصر صافي ربح بلغ 863.6 مليون خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقابل صافي ربح بلغ 632.43 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وسجلت ودائع البنك نحو 63 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بوادئع بلغت 54.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وبلغ إجمالي أصول البنك بنهاية سبتمبر 2019 نحو 70.817 مليار جنيه، مقابل 62.521 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وسجل البنك صافي ربح قدره مليار جنيه تقريبا خلال العام المنتهي فى ديسمبر 2018 مقابل أرباح بلغت 725 مليون جنيه خلال عام 2017.

مجموعة البركة تدير 700 فرع على مستوى العالم

وتأسس بنك البركة مصر عام 1980 وأدرج فى البورصة المصرية عام 1984 ، وهو أحد البنوك الإسلامية فى مصر ويتبع مجموعة البركة المصرفية المؤسسة فى البحرين .

وتعتبر مجموعة البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم. ولدى المجموعة انتشار جغرافي واسعً ممثلا في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة.

وتدير المجموعة أكثر من 700 فرع في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا.

كما تمتد فروع البنك إلى لبنان، سوريــة، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا و ليبيا، وفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكترونى للمجموعة.