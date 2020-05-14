بنك البركة مصر يسجل 264 مليون جنيه صافى أرباح فى 3 أشهر

بنك البركة مصر يفصح عن نتائج أعماله خلال الربع الأول

أظهرت نتائج أعمال بنك البركة مصر تراجع صافى أرباحه بشكل طفيف إلى 264.2 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 266.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019 .

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا فى عائد المرابحات والمضاربات وما يشبهها إلى 1.98 مليار جنيه خلال هذه الفترة مقارنة بنحو 1.93 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما كشفت النتائج تراجعا طفيفا فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 1.42 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بنحو 1.44 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وبلغت حقوق المساهمين حوالى 264.1 مليون جنيه خلال الربع المنتهى فى مارس مقارنة مع نحو 266.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وحقق البنك صافي أرباح مجمعة قدرها 1.07 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 1.003 مليار جنيه في 2018.

وصرف البنك فى نهاية أبريل الماضى أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 0.7 جنيه للسهم عن العام المالى المنتهى ديسمبر.

وسبق للبنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنفس القيمة ( 70 قرش للسهم) فى فبراير 2019 عن نتائج أعمال 2018.

وسجل البنك صافي ربح قدره مليار جنيه تقريبا خلال العام المنتهي فى ديسمبر 2018 مقابل أرباح بلغت 725 مليون جنيه خلال عام 2017.

بنك البركة مصر يستهدف زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه

و يستهدف البنك زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه خلال 3 سنوات فى إطار توفيق الأوضاع مع قانون البنك المركزى المصرى الجديد.

وقال البنك فى إفصاح للبورصة 27 يناير الماضى إنه يستهدف أيضا تدشين مصرف رقمى خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى تعاقده مع أحد بيوت الخبرة الدولية لدراسة هذه الفكرة .

ورفع البنك رأسماله فى أكتوبر الماضى من 1.4 مليار جنيه إلى 1.54 مليار، بزيادة قدرها 140.58 مليون جنيه بطريقة توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

وتعاقد البنك على توريد 100 ماكينة صرف آلى متوقعا زيادتها إلى 200 ماكينة خلال الفترة المقبلة وفقا للإفصاح.

وأشار البنك إلى قيامه بضخ 1.7 مليار جنيه تمويلات مشتركة لمشروعات قومية مستهدفا وصولها إلى 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2023.

ودخل بنك البركة مصر فى وقت سابق فى مفاوضات مكثفة مع جهات خارجية للحصول على تمويلات بقيمة 400 مليون دولار.

وقال أشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر إن أبرز تلك الجهات هى البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، متوقعا الحصول عليها العام المقبل.

مجموعة البركة تدير 700 فرع على مستوى العالم

وتأسس بنك البركة مصر عام 1980 وأدرج فى البورصة المصرية عام 1984 ، وهو أحد البنوك الإسلامية فى مصر ويتبع مجموعة البركة المصرفية المؤسسة فى البحرين .

وتعتبر مجموعة البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم. ولدى المجموعة انتشار جغرافي واسع ممثلا في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة.

وتدير المجموعة أكثر من 700 فرع في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا.

كما تمتد فروع البنك إلى لبنان، سوريا، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا و ليبيا، وفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكترونى للمجموعة.