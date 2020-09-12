بنك البركة مصر يتعاقد مع بيت خبرة عالمي لإطلاق أول فرع إلكتروني

أعلن بنك البركة مصر، تعاقده مع بيت خبرة عالمي لإطلاق أول فرع إلكتروني له فى السوق المصرية بمنطقة التجمع الخامس.

وقال أشرف الغمراوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، إن البنك تعاقد مع بيت خبرة عالمي متخصص لإنشاء أول فرع إلكتروني للبنك خلال الأشهر المقبلة في منطقة التجمع الخامس.

وأضاف الغمراوي أن الفرع الإلكتروني المزمع إنشاؤه، يكون امتدادا لخبرة مجموعة البركة المصرفية في البنوك الإلكترونية، والتي تم إقامتها في عدة دول حول العالم.

يذكر أن البركة مصر تم تأسيسه عام 1980 تحت اسم بنك الأهرام، قبل أن يتم تغيير اسمه في 2009 لبنك البركة.

ويمتلك البنك نحو 32 فرعًا داخل السوق المصرية، ويعمل به 987 موظفًا، بحسب القوائم المالية للبنك.

نتائج أعمال بنك البركة مصر النصف الأول

حقق البركة مصر صافي ربح بلغ 543.67 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 537.6 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.18 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 986.27 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 115.24 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل 135.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

وارتفعت محفظة قروض البركة مصر طفيفًا خلال النصف الأول من العام لتسجل 17.48 مليار جنيه نهاية يونيو 2020، مقابل 16.79 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019.

وزادت محفظة ودائع بنك البركة خلال الستة أشهر الأولى من العام لتسجل 65.04 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، مقابل 64.36 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي.