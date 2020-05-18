بنك الاسكندرية و”مؤسسة ساويرس” و”جوميا” يطلقون متجر “إبداع من مصر”

أعلن بنك الإسكندرية بالتعاون مع شريكه الاستراتيجي مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجوميا عن إطلاق أول متجر مُتخصص لمنتجات “إبداع من مصر” على منصة جوميا الرقمية “Jumia.com” من خلال تطبيق الهواتف الذكية.

تأتى منتجات «إبداع من مصر» ضمن قطاع الاقتصاد الإبداعي والحرف اليدوية، والتى تعد من أهم القطاعات التي تأثرت بقوة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد فى مصر، حيث يقدر الانخفاض فى عائدات المبيعات بحوالي 70%. وأن المتجر الجديد بهدف إلى ترويج وتسويق الفنون اليدوية المصرية، حيث يتيح تصفح الكتالوج الخاص بالمنتجات المختلفة وشراء منتجات يدوية محلية الصنع تتسم بالإبداع، بالإضافة إلى ضم قطاع الاقتصاد الإبداعي إلى منظومة التجارة الإلكترونية في مصر.

وتعتبر المبادرة مدعومة من مؤسسة يدوية و فير تريد إيجيبت اللذين يُعدان من كبرى الشركات في مجال الحرف اليدوية، حيث تُخصص المُبادرة مساحة حصرية لمُبدعي “إبداع من مصر” على منصة جوميا، لعرض أكثر من 400 منتج مختلف، حيث تضم في مرحلتها الأولية أكثر من 3,700 من الحرفيين المصريين، يُمثلون 22 محافظة وتمثل النساء 80٪ منهم كما تضم 15 مجموعة من الحرفيين ذوي الإعاقة.

و قال دانتي كامبيوني- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية :” يواصل بنك الإسكندرية دعم مجتمع الحرف اليدوية المصري بقوة مهما كانت الظروف، حيث عمل البنك على الاستجابة السريعة للتحديات التي نواجهها”. وأضاف يتيح هذا التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ترويج وعرض المنتجات المصنوعة يدوياً من خلال متجر مخصص وحصري عبر الإنترنت لمختلف المبدعين والفنانين المصريين.

جوميا شريك مثالى

وقال “لقد وجدنا في جوميا الشريك المثالي الذي يشاركنا أفكارنا بأن القيمة الحقيقية تأتي من خلال مبادرات التسويق والمبيعات، حيث نؤمن بأنه من خلال هذه المنصة يمكننا تسريع عملية استعادة مكانة صناعة الحرف اليدوية، وإعطاء الفرصة لعدد كبير من المستهلكين للاطلاع وشراء المنتجات المحلية التي تعبر عن التقاليد والتراث المصري.”

وقالت نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية قائلة: “في ظل الأزمة الحالية تتمسك مؤسسة ساويرس بالتزامها بدعم الفئات المتضررة باتخاذ خطوة جديدة وإضافية نحو تخفيف آثار الأضرار التي وقعت على المجتمعات الأكثر تهميشًا في مصر، جراء وباء كورونا.

وأشارت” نحن فخورون بالتزامنا وبدعم الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة هذا المجتمع الموهوب من الحرفيين المصريين، وهي إحدى الفئات المستهدفة والمشمولة بدعم المؤسسة قبل الأزمة بوقت طويل من خلال برامجنا وشراكاتنا المختلفة”.

اقتصاديات الدول قائمة على الشركات الصغيرة والمتناهية

و أكد المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا في مصر “إن دعم جوميا لمبادرة “إبداع من مصر” يأتي في إطار إيمان جوميا بأن اقتصاديات الدول قائمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد ان” جوميا” تعمل على تشجيع الصناعات اليدوية أو أي منتج تم تصنيعه في مصر ومحاولة إبرازه عبر المنصة الخاصة بنا وتنشيط تلك الحرف وتسويقها عبر منصتنا، حيث نعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المنتجات وفتح أسواق جديدة عبر منصات التجارة الإلكترونية. توصيل المنتج للعميل واضاف “علاوة على توصيل المنتج للعميل في أي وقت وأي مكان مع منحه حوافز ومزايا تشجيعية في حالة الشراء بالوسائل الرقمية”.