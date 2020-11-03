غير مصنف

بنك الاستثمار القومي يطلب الشراكة فى مشروعات الساحل الشمالى

ضمن آليات تسوية المديونية بين الطرفين
محمود زكي 9:54 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 9:54 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف مصدر فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاوض بنك الاستثمار القومي، للدخول فى شراكة مع الهيئة فى أراض بمنطقة الساحل الشمالى الغربي، فى إطار المباحثات المستمرة بين الطرفين لإنهاء ملف تسوية المديونية التاريخية على الهيئة.

وقال المصدر إن الهيئة وافقت مبدئياً على طلب «الاستثمار القومي» ولكنها فضلت الانتظار حتى إنهاء إعداد المخطط الاستراتيجى لأراضى الساحل الشمالى الغربى، مشيرا إلى أنه يتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عقد قيادات الوزارة أكثر من اجتماع لمناقشة التصورات والمقترحات الخاصة بالمخطط.

اقرأ أيضا  بنك تنمية الصادرات يحصل على قرض أخضر بقيمة 15 مليون دولار

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الهيئة ستقوم بعرض العديد من قطع الأراضى بالمنطقة على البنك تمهيدا لاختيار واحدة منها على أن يتم ذلك عقب انتهاء المخطط.

كانت «المال» نشرت فى سبتمبر 2019 على لسان الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، عن عرض «المجتمعات العمرانية» على بنك الاستثمار القومى قطعتى أرض بمساحة 500 فدان تقريبًا، ضمن جدولة مديونيات الهيئة لصالح البنك، تصل قيمتهما إلى حوالى 11 مليار جنيه، مقيمة من جانب لجان بالهيئة.

اقرأ أيضا  مساعد نائب «المجتمعات العمرانية» يتفقد مدينة الشروق لمتابعة خطة مواجهة الأمطار

وقالت المصادر إنها تنتظر الانتهاء من تقييبها من جانب البنك ، وحتى الآن لم يتم الرد بالموافقة أو الرفض .

وأوضح المصدر أن بنك الاستثمار القومي طالب بإعادة تقييم الأرض ضمن لجان تابعة له، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة بلجان التسعير التابعة لها خاصة وأنها جهة تسعير رسمية .

و أضاف أن الهيئة عرضت فى السابق على البنك الحصول على وحدات سكنية فى المشروعات التابعة لها على غرار دارمصر وسكن مصر، ولكن اقتراح الهيئة قوبل بالرفض من جانب البنك الحكومى، لتفضيله الحصول على قطع أراض استثمارية.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في مصر.. العظمى 26 درجة على القاهرة

يذكر أن أصل مديونيات الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومى كان 16 مليار جنيه، قبل أن تحصل على إعفاءات من الغرامات من البنك بقيمة 3 مليارات.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعا فى يوليو 2019 لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومى لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول، حضره وزراء ومسئولى الجهات المعنية ومحمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في مصر.. العظمى 26 درجة على القاهرة

دعاء محمود 12:42 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

وزير المالية يشهد احتفالية «كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية الأفروآسيوي» الثلاثاء

منى عبدالباري 5:49 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

«بريميير» تصعد 36 مركزا في تعاملات السمسرة أكتوبر الماضي

أسماء السيد 1:53 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

انطلاق اجتماعات اللجنة المصرية العراقية العليا المشتركة على مستوى الخبراء ببغداد

أحمد عاشور 10:55 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20

«الزراعة» تطلق فعاليات ورشة عمل تدريبية بشأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الارشاد الزراعي

الصاوي أحمد 3:39 م, الأثنين, 26 أكتوبر 20

وزيرة التعاون الدولي تؤكد ضرورة دعم بناء القدرات المؤسسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا

أحمد عاشور 10:03 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20