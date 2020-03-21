بنك الاستثمار القومي يخفض الفائدة على أموال مُودعي البريد 1%

قال عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن بنك الاستثمار القومي خفّض سعر الفائدة على أموال المودعين لديه بنسبة بلغت 1%.

وكانت “المال” قد انفردت، ظهر اليوم، على لسان “علوان” بالكشف عن قرار الهيئة خفض سعر حسابات التوفير لديها لتصل إلى 8.5% بدلًا من 9.25%.

وأوضح علوان، فى بيان صحفي، اليوم، أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية سوف يسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار مما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف رئيس البريد أن إيداعات حسابات التوفير بلغت 220 مليار جنيه، ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل، مشيرًا إلى أن إجمالي الإيداعات التي تم الوصول إليها تعكس ثقة المواطنين فى التعامل مع الهيئة القومية للبريد.

الجدير بالذكر أن سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار التخفيض ما زال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفية للمنتجات الشبيهة.