بنك الاستثمار القومى يضخ مليار جنيه فى الصندوق السيادى

تمثل الدفعة الأولى .. ومنتصر : مباحثات حول تبعيته ونسب المساهمة كتب – أحمد عاشور:يعتزم بنك الاستثمار القومى ضخ مليار جنيه فى رأسمال صندوق مصر السيادى، من رأس المال المدفوع البالغ 5 مليارات، بينما يصل رأسماله المرخص به 200 مليار.وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك

تمثل الدفعة الأولى .. ومنتصر : مباحثات حول تبعيته ونسب المساهمة

كتب – أحمد عاشور:

يعتزم بنك الاستثمار القومى ضخ مليار جنيه فى رأسمال صندوق مصر السيادى، من رأس المال المدفوع البالغ 5 مليارات، بينما يصل رأسماله المرخص به 200 مليار.

وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك لـ«المال»، إن مصرفه رصد مليار جنيه تمثل الدفعة الأولى اللازمة لتأسيس صندوق مصر السيادى، على أن يتم تخصيص هذا المبلغ خلال العام المالى المقبل ( 2018/2019).

وأضاف لـ«المال» أنه جار التشاور حول تبعية الصندوق، ونسب مساهمات بنك الاستثمار القومى فى رأسماله، ومساهمة جهات أخرى من عدمها.

وكانت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أعلنت فى وقت سابق أن الصندوق السيادى سيكون مملوكا للدولة بنسبة %100 بينما سيتم الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى من خلال إنشاء صناديق فرعية.

وأضافت أن الصندوق الجديد سيساهم فى التنمية المستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، وتحفيز الاستثمار الخاص، والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية، والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية.

وانفردت « المال» فى أبريل الماضى بالكشف عن أهم ملامح مشروع القانون المنظم للصندوق الجديد، الذى ينص على أن الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها، وتخضع للقانون الخاص، لا تتقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للجهات التابعة للدولة أوالقطاع العام، أوقطاع الأعمال العام، أيا تكن مساهمة تلك الجهات فيها.

وحسب مشروع القانون، لا يجوز للصندوق إجراء أى توزيعات من الأرباح التى يحققها خلال الأعوام الخمسة الأولى التالية للتأسيس، ويكون له موازنة مستقلة يُتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.

وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المحدد بنظامه الأساسى، المرتقب أن يصدر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، وله حق إدارة أمواله وأصوله بذاته، وله أن يعهد بإدارتها أوبعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول، حسب الضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناء على قرار مجلس إدارته.