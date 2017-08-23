بنك الاستثمار القومى يخفض حصته فى مصرف أبوظبى

رجب عز الدينأعلن مصرف أبوظبى الإسلامى– مصر عن قيام بنك الاستثمار القومى ببيع 459 ألف سهم من أسهم المصرف بقيمة إجمالية 4.8 مليون جنيه تقريبًا.وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تصبح نسبة البنك بعد التنفيذ 10.497% من أسهم المصرف، مقارنة بنحو 10.7% قبل التنفيذ".وبلغ متوسط سعر

رجب عز الدين

أعلن مصرف أبوظبى الإسلامى– مصر عن قيام بنك الاستثمار القومى ببيع 459 ألف سهم من أسهم المصرف بقيمة إجمالية 4.8 مليون جنيه تقريبًا.





وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصبح نسبة البنك بعد التنفيذ 10.497% من أسهم المصرف، مقارنة بنحو 10.7% قبل التنفيذ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.5 جنيه، وتم التنفيذ عبر شركة كايرو كابيتال سكيورتيز للأوراق المالية.

وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال البنك 2 مليار جنيه موزعًا على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.