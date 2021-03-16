بنك الاستثمار العربي يفتتح أحدث فروعه بالزمالك

افتتح بنك الاستثمار العربي أحدث فروعه بشارع المنصور محمد ، بمنطقة الزمالك ، و الذى تم وفقا لأحدث النظم الإلكترونية .

حضر الافتتاح هشام عبد العال ، مساعد العضو المنتدب ، و شريف ندا ، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وشبكة الفروع ، و شريف صادق ، رئيس قطاع الفروع ، و عدد من قيادات و رؤساء القطاعات بالبنك .