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بنك الاستثمار العربي يفتتح أحدث فروعه بالزمالك

وفقا لأحدث النظم الإلكترونية
المال - خاص 8:15 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 8:15 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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افتتح بنك الاستثمار العربي أحدث فروعه بشارع المنصور محمد ، بمنطقة الزمالك ، و الذى تم وفقا لأحدث النظم الإلكترونية .

حضر الافتتاح هشام عبد العال ، مساعد العضو المنتدب ، و شريف ندا ، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وشبكة الفروع ، و شريف صادق ، رئيس قطاع الفروع ، و عدد من قيادات و رؤساء القطاعات بالبنك .

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و يأتي افتتاح هذا الفرع ضمن سلسلة أفرع بنك الاستثمار العربي التي تم افتتاحها مؤخرا ، ستريب مول ، فرع المعادي بشارع النصر ، وفرع عمارات العبور ، وفرع أرينا مول ، و فرع دمياط ، وذلك تمشيا مع خطة البنك للانتشار الجغرافي لتحقيق التواجد الأمثل للعملاء .

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بقلم المال - خاص

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