بنك الاستثمار العربي يطرح شهادة جديدة بسعر فائدة يصل لـ 18%

أعلن بنك الاستثمار العربي، رفع أسعار الفائدة على الإصدارات الجديدة من شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد ثابت حتى 18% سنويا.

وذكر البنك على الموقع الإلكتروني أن العائد على الشهادة 17.25% بدورية صرف شهرية ، و17.5% بدورية صرف ربع سنوية ، و18% يصرف سنويا.

واضاف الموقع الرسمي للبنك الحد الأدنى لإصدار الشهادة هو 10 آلاف جنيه، وأنها موجهة على للأفراد فقط.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس لتسجل بعد الزيادة 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم.