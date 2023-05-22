« aiBANK » يشارك في معرض توظيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة

شارك aiBANK في معرض التوظيف بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 2023 كجزء من استراتيجيته لتمكين الشباب وتعزيز التطور الوظيفي والنمو.



وتأتي مشاركة البنك في هذه الفعالية في إطار التزامه بتزويد المهنيين الشباب بالموارد والدعم الذي يحتاجون إليه للنجاح في حياتهم المهنية، وضمن استراتيجية البنك في توفير فرص العمل للشباب الخريجين مع تقديم ورش عمل تشمل تدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بمشاركة متخصصين في هذا المجال.



aiBANK



يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير المصرفية الإسلامية ، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وعلى البنك في ذات الوقت مع ربط المشروعات القومية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر درعا من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن.

الانتشار الجغرافي



ويرتكز

في تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (33) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافيًا وافتتاح فروع جديدة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي ATM لتغطي أغلب الأماكن الحيوية.



ويحرص aiBANK على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية بالإضافة إلى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.