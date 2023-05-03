بنك الاستثمار العربي يرصد نمواً قوياً في الإيرادات خلال 2022

اعتمدت الجمعية العامة

في 26 مارس 2023 القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي تميزت بالنمو الملحوظ في نتائج الأعمال، حيث بلغت الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 نحو 525.6 مليون جنيه في صافي الربح.

وبلغ صافي الإيرادات من الفوائد 1,791 مليون جنيه في نهاية عام 2022، مقابل 1,113 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة 61%، وذلك على خلفية صفقة الاستحواذ من قبل المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي، وتعديل الشكل القانوني للبنك ليصبح شركة مساهمة مصرية تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981.

وفي هذا السياق، أعرب تامر سيف الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«aiBANK»، عن سعادته بتحقيق نتائج أعمال متميزة خلال عام 2022، بالرغم من التحديات المحلية والعالمية، وهو ما يعكس الرؤية والاستراتيجية الواضحة والمستقرة لإدارة البنك والتي تركز على التوسع والمنافسة، من خلال إعادة هيكلة البنك بكافة قطاعاته، ليعمل على تقديم الخدمات المميزة ومضاعفة حجم أعماله

، للتحديث والتطوير مع الالتزام بنهج الحرص والتحوط في مواجهة التحديات والتعامل مع المعطيات والاحتفاظ بمستوى مقبول من المخاطر.

واستكمالا لهيكلة الإصلاح والتطوير، وضع البنك استراتيجية واضحة للاستثمار في العنصر البشري من خلال التطوير المستمر لرأس المال البشري، وكذا الاستثمار في البيئة التكنولوجية فضلا عن إطلاق باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء وطموحات المساهمين.

وأضاف سيف الدين أن البنك يلتزم بخطة لدعم الجهود التي تبذلها الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى العمل على ترسيخ مفهوم الشمول المالي للتعريف بجميع الخدمات المصرفية لتحقيق المزيد من المدخرات والاستفادة منها في عملية الاستثمار، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مع خلق فرص عمل واعدة في السوق المصرية.

وأكد أن أهم ما يميز أرباح البنك أرباحه التشغيلية، نتيجة العمل المصرفي دون أي أنشطة غير اعتيادية، إضافة إلى استيعابها المصاريف التي تصاحب فترة التطوير والتحديث في كافة أنشطة البنك.

أداء aiBank خلال الفترة

فعلى صعيد الأداء التشغيلي، حقق البنك نمواً ملحوظاً في صافي العوائد والعمولات، وهو ما يعكس تطور أنشطته الرئيسية، فقد صاحب ذلك نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 71% عن نفس الفترة من العام الماضي، وشملت النتائج المحققة خلال العام ارتفاع محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية قبل احتساب المخصصات بنسبة 84% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وساهم في هذا النمو ارتفاع كل من محفظة التسهيلات الممنوحة للشركات والمؤسسات بنسبة 107% لتسجل 15.5 مليار جنيه، وارتفاع محفظة التجزئة المصرفية بنحو 41% عن نفس الفترة من العام السابق، مع استمرار البنك في الحفاظ على نسبة مرتفعة لمعدل كفاية رأس المال والذي بلغ 19.5%، وهو ما يدعم خطط البنك للنموفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت ودائع عملاء البنك بنسبة 24% بنهاية عام 2022 لتسجل 48.2 مليار جنيه، مقابل حوالي 38.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وسجلت إجمالي أصول البنك نموًا بنسبة 22% لتصل 55.4 مليار جنيه مصري مقابل 45.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وارتفع إجمالي حقوق الملكية ليسجل 5.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022.

الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«aiBANK»، على الأهمية التي يوليها البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر بمثابة قاطرة نمو للاقتصاد المصري، فقد قام المصرف بمنح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 3.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 2.4 مليار جم بنهاية 2021، متخطيا النسبة المستهدفة وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، والبالغة 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بالبنك.

وأضاف سيف الدين أن البنك استطاع الوصول إلى نسبة تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت نحو 27.8%، منها نسبة 12.5% موجهة للمشروعات الصغيرة.

وفي السياق ذاته، أطلق البنك خلال الربع الأخير من 2022 حملة تحت شعار “تمويل يجرّيك 100 خطوة لقدام” للتوعية بأحدث منتجاته التمويلية التي تستهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه وبفترات سداد حتى 5 سنوات، فضلاً عن سرعة الحصول على الموافقات اللازمة خلال 4 أيام فقط.