بنك الاستثمار العربي يحقق صافي أرباح بقيمة 401.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر

حقق بنك الاستثمار العربي صافي أرباح بقيمة 401.2 مليون جنيه، وذلك خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقابل 7.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل 11.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 2.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وسجل إجمالي أصول بنك الاستثمار العربي 53 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 45 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مسجلًا بذلك نسبة نمو بلغت 16%.

وأظهرت القوائم المالية المنشورة على موقع البنك تسجيل صافي الدخل من العائد 1.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 787 مليون جنيه مصري.