بنك الاستثمار العربى يفتتح فرعا جديدا في الإسكندرية

المال - خاص افتتح بنك الاستثمار العربى فرعا جديدا في سموحة بالاسكندرية ضمن خطة تستهدف افتتاح 4 فروع جديدة أخرى خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليصل بذلك اجمالى عدد فروع البنك إلى 30 فرع.ويعتزم البنك أيضا، افتتاح 5 فروع فى بداية العام في جاليريا 40، الزمالك، الخليفة المأمون، سيتى ستارز، ا

المال – خاص

افتتح بنك الاستثمار العربى فرعا جديدا في سموحة بالاسكندرية ضمن خطة تستهدف افتتاح 4 فروع جديدة أخرى خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليصل بذلك اجمالى عدد فروع البنك إلى 30 فرع.

ويعتزم البنك أيضا، افتتاح 5 فروع فى بداية العام في جاليريا 40، الزمالك، الخليفة المأمون، سيتى ستارز، السويس.

ويقدم فرع سموحة الجديد كافة الخدمات المصرفية ومنها خدمات التجزئة المصرفية، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى.

ويقول البنك إنه يستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 46 فرعا خلال عامى 2017 و2018.

