بنك الاستثمار العربى يدعم مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة

أكد هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى على استمرار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبنك والتركيز على دعم وتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون للبنك دوراً متميزاً وفعالاً ومتكاملاً وشاملاً فى دعم وتمويل تلك المشروعات.حيث يؤمن بنك الاستثمار العربى بان مهمتة هى تقديم الدعم ال

أكد هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى على استمرار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبنك والتركيز على دعم وتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون للبنك دوراً متميزاً وفعالاً ومتكاملاً وشاملاً فى دعم وتمويل تلك المشروعات.

حيث يؤمن بنك الاستثمار العربى بان مهمتة هى تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق استثمارات جديدة فى كافة المجالات وبناء كوادر جديدة من المستثمرين ورواد الأعمال، والمشاركة والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى بما يحقق التنمية المستدامة لمجتمعنا.

ويقوم البنك بتقديم حزمة متميزة من البرامج التمويلية التى تناسب كافة الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتسم بشروط ميسرة من حيث أسعار عائد واجال سداد مختلفة.

ويسعى البنك فى الفترة الحالية لتمويل ودعم مشروعات الطاقة النظيفه والمتجددة، حيث قام البنك بالمساهمة فى تمويل مشاريع تقوم بانشاء وتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل محطات الطاقة الشمسية والتى تعمل بواسطة الخلايا الشمسية وايضا انتاج وتصنيع وتوريد السخانات الشمسية، بالاضافة إلى محطة انتاج طاقة كهرباء بالطاقة الشمسية قدرة 1,7 ميجاوات، وذلك باجمالى تكلفة استثمارية 348 مليون جم.

كما أشار سيادته ان البنك بصدد الاعلان عن مجموعة من البرامج لخدمة المشاريع صديقة البيئة تحتى مسمى (Go green) وذلك فى ضوء سياسات البنك الهادفة لدعم مشروعات الطاقة النظيفه والمتجددة فى مصر وكذلك القيام بدوره المجتمعى الوطنى المتماشى مع رؤية الحكومة المصرية فى التوسع فى مجال إستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 لتنوع المصادر.

حيث يعتبر البنك ان المشاركة فى تنمية المجتمع ومحاولة الارتقاء به هو واجب وطنى وحتمى، حيث يسعى البنك إلى دعم العديد من المبادرات فى مجالات البيئة وتوظيف الموارد.

وأضاف سيف النصر أنه تعزيزاً للدور التنموى الذى يقوم البنك باستهدافة فقد تم زيادة حجم التسهيلات للجمعيات والشركات العاملة فى تمويل متناهى الصغر بمبلغ 80 مليون جم وجارى ضخ مبلغ 100 مليون جم اضافية خلال الفترة القادمة وذلك لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، بهدف الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا.