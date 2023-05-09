بنك الاستثمار الأوروبي يوقع قرضا مع بنك الاسكندرية لدعم مشروعات الطاقة

وقع بنكا الاستثمار الأوروبي اتفاقية مع بنك الاسكندرية لتوفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 15 مليون دولار تقدم لصالح مشروعات كفاءة الطاقة في مصر.

وتم توقيع الاتفاق صباح اليوم في السفارة السويدية بالقاهرة، بحضور وزير البترول طارق الملا، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر.

والجدير بالذكر أن البنك الأوروبي للاستثمار يوفر القروض ومشورة الخبراء لآلاف المشاريع في أكثر من 160 بلدًا.

وأكد وزير البترول طارق الملا في كلمته’،على التعاون المثمر بين مصر و الاتحاد الأوروبي ، وأن الاتحاد يعد

أكبر شريك تجاري للقاهرة.

أضاف في كلمته أن التوترات الجيوسياسية التي يعانيها العالم حاليا بعد نشوب الحرب الأوكرانية الروسية تُحتم على الدول أهمية تنويع مصادر الطاقة.

وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 أثبتت أنها مركز طاقة مهم بموقعها الاستراتيجي المتميز وبينتها التحتية الموثوق بها.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، في كلمته إن الاتحاد تغلب على مسألة الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي بعدما كان متخوفًأ من هذا الأمر العام الماضي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

أكد أهمية التعاون مع مصر في مجال الطاقة ، وأنها لها دور مهم في مجال انتقال الطاقة ، مشيراً إلى أن الاتحاد يتعاون مع الدول ويوفر لها الدعم للتحول من استخدام الفحم في اطار مكافحة التغيرات المناخية.