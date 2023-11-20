بنك الاستثمار الأوروبي يفتتح مركزه الإقليمي الجديد بمصر لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص

افتتح بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اليوم رسميًا مركزه الإقليمي الجديد في القاهرةلتعزيز المشاركة والتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم الإعلان عن المركز الإقليمي العالمي لبنك الاستثمار الأوروبي من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

وتم افتتاحه رسميًا في حفل حضره 150 شخصية مصرية وإقليمية ودولية اليوم .

يعد بنك الاستثمار الأوروبي الشريك المالي الدولي الرائد لمصر، وقد قدم الدعم المالي والفني للاستثمار في مجال العمل المناخي والأعمال التجارية والطاقة والمياه والنقل مما أدى إلى تحسين الفرص والخدمات في جميع أنحاء مصر على مدار أكثر من 40 عامًا.

وأكد البنك أن مصر ترحب بقراره لتحديد موقعه الإقليمي هنا في القاهرة، لاسيما وأن هذه الخطوة ستؤدي ا إلى تعميق الشراكة بين الجانبين وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة.

وسيعمل المركز الإقليمي الجديد على تعميق تعاون بنك الاستثمار الأوروبي مع مصر ودول من لبنان إلى المغرب. وقالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: “يرحب الاتحاد الأوروبي بقرار تعزيز مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي، بنك الاتحاد الأوروبي، من خلال المركز الإقليمي الجديد. يتمتع بنك الاستثمار الأوروبي بخبرة مالية وفنية وبيئية واجتماعية فريدة من نوعها، وسيدعم الاستثمارات الجديدة في مصر وخارجها مما يحسن الحياة. ويعزز الفرص الاقتصادية.”