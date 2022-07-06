بنك الاستثمار الأوروبي يسعى لزيادة التعاون مع مصر في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة 

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، جلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بعد زيارتها محطة محولات كهرباء 6 أكتوبر ، مع وفد من الاتحاد الأوروبي.

ويشارك بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل الجزء الأكبر من المشروع بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني والوكالة الفرنسية للتنيمة ، في إطار مشروع Egyptian Power Transmission، وتقوم المحطة بتفريغ القدرات من محطة توليد سمنود وربط الشبكة الكهربائية بين شمال الجمهورية وجنوبها على جهد 500 كيلو فولت وتأمين التغذية للمنطقة الصناعية والسكنية بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الاخضر ومشروعات الربط الكهربائى وخاصة الربط مع قبرص واليونان وتنظيم عدد من البرامج التدريبية .

ويعكس هذا اللقاء حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.

وأشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبي حيث تعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفي نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته.

واشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة بمصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير ، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

وأضاف وزير الكهرباء أن مصر تتطلع لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأكد شاكر على الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء بالتنسيق مع كل القطاعات والوزارات المعنية للإعداد لتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم ليكون هذا المؤتمر نموذجا مشرفا يليق بالمكانة العالية لمصرنا الحبيبة.

ومن جانبها أشادت جلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كافة المجالات ، وأن قطاع الطاقة أحد القطاعات الرئيسية التي يعطي لها بنك الاستثمار الأوروبي أولوية كبيرة في مصر.

وأضافت فيجليوتي “في السنوات الأخيرة ، دعم بنك الاستثمار الأوروبي مشاريع المحولات لتوليد الطاقة ونقلها وزيادة كفاءتها في جميع محافظات مصر، مما يعود بالفائدة على ملايين المصريين”.

وأكدت أن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، وعلى رغبة البنك فى زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء بمختلف المجالات خاصة بمجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح ، والاستفادة من الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة النظيفة ومشروعات الربط.

كما أكدت على استعداد البنك التام لتقديم كافة سبل الدعم من أجل مساندة مصر فى تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وفى نهاية اللقاء وجهت Gelsomina الشكر والتقدير للحكومة المصرية وقطاع الكهرباء على الإصلاحات والإنجازات الضخمة التى تحققت ونجحت فى التغلب على كثير من التحديات.