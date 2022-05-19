بنك الاستثمار الأوروبي يدرس المشاركة في خطة مصر لتحلية مياه البحر

قال الدكتور وليد سالم، خبير قطاع المياه في بنك الاستثمار الأوروبي ، إن البنك يدرس حاليا المشاركة في خطة الدولة لتحلية مياه البحر في مصر ضمن المشروعات التي يسهم البنك في تمويلها.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف سالم أن البنك يعطي أولوية كبيرة لمشروعات المياه والصرف الصحي باعتبارها أولوية من أولويات مصر، مشيرا إلى أن ذلك يتم بمواكبة البرامج القومية الكبيرة التي تنفذها مصر ومن بينها مبادرة حياة كريمة.

وتابع أن بنك الاستثمار الأوروبي يسهم في عدة مشروعات بمصر بتمويل مشترك مع الاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى أنه من بين هذه المشروعات تلك المقامة بمحافظة ومنها محطة صرف صحي غرب الإسكندرية بخلاف مشروعات أخرى مثل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر في الدلتا، الذي تبلغ قيمة تمويله 406 ملايين يورو بواقع تمويل تنموي بقيمة 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة بقيمة 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروعات للصرف الصحي بكفر الشيخ ومشروعات عديدة على مستوى الجمهورية.

وحول المشروعات المستقبلية للبنك في مصر، أوضح مسئول بنك الاستثمار أن البنك دائما يسعي إلى الاستجابة للخطة القومية للدولة المصرية واولوياتها.

وبشأن قيمة تمويل المشروعات في مصر، ذكر أن البنك قدم تمويلات لمصر بقيمة مليار يورو حتى الآن لدعم 23 مشروعا من بينها: مشروعات التنمية المتكاملة لمعالجة مياه الصرف بالإسكندرية وكفر الشيخ إضافة إلى المشروعات الهادفة للحد من التلوث في بحيرات مصر والبحر المتوسط ومحطة الفيوم للصرف الصحي.

وعما إذا كان بنك الاستثمار الأوروبي يسهم في مشروعات أخرى غير المياه؛ لاسيما ضمن مبادرة حياة كريمة، قال إن دراسة تتم حاليا مع وزارة الإسكان في هذا الصدد، مضيفا أنه وحتى الان لم يتم التعاون لأن حياة كريمة مشروع قومي كبير يتم تنفيذه بخطى سريعة ونحن ندرس المشاركة في مرحلته الثانية والثالثة في حالة طلب الحكومة ذلك.