بنك الاستثمار الأوروبي: ملتزمون بدعم مصر وتحسين حصول رواد الأعمال على التمويل والتصدي لتحديات تغير المناخ

تجري نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي زيارة إلى مصر لمدة أربعة أيام هذا الأسبوع، في إطار العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين بنك الاستثمار الأوروبي والحكومة المصرية في مختلف مجالات التنمية، ومن أجل مناقشة الشراكات المستقبلية للبنك للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والأمن الغذائي والتعاون المناخي للاعداد لمؤتمر COP 27 .

وتمثل هذا أول زيارة رفيعة المستوى لفيجليوتي لمصر، بصفتها نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق ، منذ بداية جائحة كورونا .

على مدار الـ 41 عامًا الماضية، قدم بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر بنك دولي عام في العالم، أكثر من 14 مليار يورو لقطاعات الطاقة والمياه والزراعة والاتصالات والنقل ودعم القطاع الخاص في مصر، ففي العام الماضي، قدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من مليار يورو للاستثمار في القطاع الخاص والاتصالات والنقل في مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، “أرحب بفيجيلوتي في أول زيارة رسمية لها إلى مصر. يعد بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر، إن التعاون المثمر بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي يطلق العنان لجهود التنمية المشتركة بما يعزز نمو القطاع الخاص ويسرع الاستثمار والنمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء بلادنا”.

ومن جانبها صرحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، جيلسومينا فيجليوتي ، بأن بنك الاستثمار الأوروبي، بنك الاتحاد الأوروبي، يلتزم بدعم الاستثمار التحويلي الخاص والعام في جميع أنحاء مصر ، وتحسين حصول رواد الأعمال على التمويل والتصدي لتحديات تغير المناخ. كما تعتبر مصر هي الدولة الرائدة في عمليات بنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا.”

واضافت فيجليوتي، ” أنا وزملائي الماليون والفنيون نتطلع إلى مناقشة كيفية تعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات الحالية والجديدة ، وتعزيز تأثير المشاركة المستقبلية من قبل بنك الاستثمار الأوروبي في مصر. “

واكد السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية لديها شراكة قوية مع مصر، وزيارة نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي هذا الأسبوع هي فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك”.

مواءمة مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي مع الأولويات الوطنية لمصر والتزامات المناخ

ومن المتوقع أن تزور فيجليوتي الشركات المصرية الحاصلة على تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع البنوك المصرية.

الالتزام بالطاقة النظيفة والاستثمار المستدام في قطاعات النقل والمياه في مصر

يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي أكبر ممول في العالم للطاقة المتجددة، فقد قدم خلال العقد الماضي 5.4 مليار يورو للوصول إلى الطاقة وتوليد الطاقة النظيفة في جميع أنحاء أفريقيا.

وستوفر الزيارة أيضًا فرصة لمناقشة التعاون المستقبلي بين بنك الاستثمار الأوروبي ومصر ، لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وزيادة تعزيز حماية البيئة والتعاون الفني قبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27) الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

كما سيناقش وفد بنك الاستثمار الأوروبي المشروعات الجارية والمستقبلية في قطاع المياه في مصر، إذ يعد بنك الاستثمار الأوروبي أكبر ممول عالمي للاستثمار في المياه وفي مصر. كما قدم البنك أكثر من مليار يورو لـ 13 مشروعًا للمياه والصرف الصحي في مصر.