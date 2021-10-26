استثمار

بنك الاستثمار الأوروبى ينظم ندوة عن فرص وتحديات تمويل مشروعات المياه بمصر

وبحسب بيانات صادرة عن بنك الاستثمار الأوروبى ؛ يناقش ممثلو المؤسسات التمويلية الأوروبية خلال فعاليات الندوة أدوات التمويل المختلفة لقطاع المياه فى ضوء خطة مصر القومية لقطاع الموارد المائية (٢٠١٧-٢٠٣٧)
سمر السيد 10:04 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 10:04 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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ينظم بنك الاستثمار الأوروبى اليوم ندوة عن فرص وتحديات تمويل مشروعات المياه فى مصر بالتعاون مع سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وبنك التنمية الألمانى والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويحضر الندوة التى ستبدأ بعد قليل سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى الشرق الأقصى ، وفابيو جرازي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وخالد حمزة، نائب مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

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وبحسب بيانات صادرة عن بنك الاستثمار الأوروبى ؛ يناقش ممثلو المؤسسات التمويلية الأوروبية خلال فعاليات الندوة أدوات التمويل المختلفة لقطاع المياه فى ضوء خطة مصر القومية لقطاع الموارد المائية (٢٠١٧-٢٠٣٧).

ومن المقرر أن تقوم وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط بإلقاء كلمة ختامية لفعاليات الندوة حول التعاون الثنائى بين الحكومة المصرية والمؤسسات التمويلية الأوروبية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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