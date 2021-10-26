بنك الاستثمار الأوروبى ينظم ندوة عن فرص وتحديات تمويل مشروعات المياه بمصر

وبحسب بيانات صادرة عن بنك الاستثمار الأوروبى ؛ يناقش ممثلو المؤسسات التمويلية الأوروبية خلال فعاليات الندوة أدوات التمويل المختلفة لقطاع المياه فى ضوء خطة مصر القومية لقطاع الموارد المائية (٢٠١٧-٢٠٣٧)

ينظم بنك الاستثمار الأوروبى اليوم ندوة عن فرص وتحديات تمويل مشروعات المياه فى مصر بالتعاون مع سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وبنك التنمية الألمانى والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويحضر الندوة التى ستبدأ بعد قليل سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى الشرق الأقصى ، وفابيو جرازي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وخالد حمزة، نائب مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وبحسب بيانات صادرة عن بنك الاستثمار الأوروبى ؛ يناقش ممثلو المؤسسات التمويلية الأوروبية خلال فعاليات الندوة أدوات التمويل المختلفة لقطاع المياه فى ضوء خطة مصر القومية لقطاع الموارد المائية (٢٠١٧-٢٠٣٧).

ومن المقرر أن تقوم وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط بإلقاء كلمة ختامية لفعاليات الندوة حول التعاون الثنائى بين الحكومة المصرية والمؤسسات التمويلية الأوروبية.