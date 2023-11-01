بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر الأربعاء تثبيت أسعار الفائدة

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع السياسة النقدية المستمر ليومين .

وربما يشير تثبيت الفائدة إلى انتهاء موجة التشديد النقدي استنادا إلى إمكانية التغافل عن أداء الاقتصاد الأقوى واعتباره العلامة الأخيرة على تبذير المستهلكين الذي بدأ خلال جائحة كوفيد-19، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وربما يشير القرار أيضا على أن السياسة النقدية لا تزال غير صارمة بما يكفي لإعادة التضخم بالكامل إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

رفع أسعار الفائدة بهدف الانتصار في معركة التضخم

حاول بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال معركته مع التضخم الممتدة لعامين الضغط على المستهلكين بقوة كافية من خلال رفع أسعار الفائدة بهدف دفعهم للتوقف عن الإنفاق وجعل الطلب متماشيا مع العرض ودفع النمو الاقتصادي الأمريكي إلى ما دون إمكاناته لتخفيف ضغوط الأسعار.

ومنذ اجتماع السياسة الأخير في سبتمبر، عندما ترك صناع السياسة في البنك المركزي أيضًا أسعار الفائدة دون تغيير، أظهرت البيانات الواردة نموًا أقوى من المتوقع في الوظائف، ونموًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع، وتحسنًا بطيئًا في وتيرة التضخم، الذي يظل 3.4% في سبتمبر.

منذ اجتماع السياسة الأخير في سبتمبر، عندما ترك صناع السياسة في البنك المركزي أيضًا أسعار الفائدة دون تغيير، أظهرت البيانات الواردة نموًا أقوى من المتوقع في الوظائف، ونموًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع، وتحسنًا بطيئًا في وتيرة التضخم مسجلا 3.4% في سبتمبر، لكنه يظل أعلى بكثير من الهدف الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

قرار التثبيت المتخذ اليوم يعني أن البنك المركزي يبقي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25٪ -5.50٪ الذي تم تحديده في اجتماعه في يوليو.

مع عدم وجود توقعات اقتصادية أو توقعات محدثة يتم إصدارها في هذا الاجتماع، يتم التركيز على ما إذا كان بيان السياسة الجديد أو تعليقات باول تميل نحو أو بعيدًا عن أي زيادات أخرى.

اعتبارًا من اجتماع سبتمبر، قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم ما زالوا يشعرون بأن رفع سعر الفائدة مرة أخرى سيكون ضروريًا.