بنك الاحتياطي الاسترالي يخالف التوقعات ويبقي على أسعار الفائدة

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4.10%، مخالفا بذلك توقعات الأسواق، والتي كانت قد أشارت لقيام البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.35%، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

ويأتي قرار إبقاء بنك الاحتياطي الاسترالي على سعر الفائدة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي بعد رفعه الفائدة بشهري مايو ويونيو الماضيين بما يتتجاوز توقعات الأسواق، بهدف السيطرة على التضخم المرتفع الذي تشهده أستراليا في الوقت الحالي.

ولا تزال أستراليا تسجل قراءات مرتفعة للتضخم، ولكن معدل ارتفاع التضخم قد بدء يظهر علامات واضحة على التراجع، وكذلك أبدى النمو الاقتصادي وسوق العمل بعض العلامات على التباطؤ أيضا، وهو ما دفع البنك لاتخاذ قرار تعليق الفائدة مرة أخرى هذا الاجتماع.