بنك الاحتياطي الأسترالي يرفع الفائدة 50 نقطة إلى 0.85%

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، الفائدة للشهر الثاني على التوالي، لتصبح بذلك أكبر وتيرة زيادة شهرية لرفع الفائدة منذ فبراير 2000، في خطوة لكبح جماح التضخم.

ورفع المركزي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.85%، واصفًا إياها بأنها خطوة ضرورية لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة.

وقال فيليب لوي، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي “إن البنك يدرك جيدًا تكلفة ضغوط المعيشة التي تواجه الأُسر الأسترالية، لكنه شعر بأن رفع الفائدة، اليوم، كان ضروريًّا للتعامل إيجابيًّا مع المناخ الاقتصادي الحالي”.

وأقرّ محافظ بنك الاحتياطي فيليب لوي بأن الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعًا في أعقاب فيروس كورونا.

وأضاف لوي أنه من المتوقع حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال عام 2022، حيث كان التضخم أعلى مما كان متوقعًا من قِبل بنك الاحتياطي الأسترالي.