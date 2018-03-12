بنك الاتحاد الوطني مصر يتوقع ارتفاع أرباحه 7 – 10 % هذا العام

مع زيادة عدد فروعه إلى 48 فى مصرخالد بدر الدينيتوقع بنك الاتحاد الوطنى UNB الإماراتى الذى تملك حكومة أبوظبى حصة قدرها 50 % فيه ارتفاع أرباحه بحوالى 7 – 10 % خلال العام الجارى مع تحقيق الاستقرار الاقتصادى بفضل انتعاش أسعار البترول لأكثر من 65 دولار للبرميل .وذكرت وكالة رويترز&

مع زيادة عدد فروعه إلى 48 فى مصر



خالد بدر الدين

يتوقع بنك الاتحاد الوطنى UNB الإماراتى الذى تملك حكومة أبوظبى حصة قدرها 50 % فيه ارتفاع أرباحه بحوالى 7 – 10 % خلال العام الجارى مع تحقيق الاستقرار الاقتصادى بفضل انتعاش أسعار البترول لأكثر من 65 دولار للبرميل .

وذكرت وكالة رويترز أن بنك UNB يخطط لفتح 5 فروع جديدة فى مصر خلال هذا العام ليصل إجمالى فروعه إلى 48 فرعا فى أنحاء مصر.

وأكد محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذى للبنك إن القروض التى هبطت بحوالى 4 % العام الماضى من المتوقع أن تزداد بنسبة تتراوح بين 5 % و 7 % خلال هذا العام



