بنك الاتحاد الوطنى يوافق على إنشاء 6 فروع جديدة

أحدهم بالعاصمة الجديدةرجب عزالدينوافق مجلس إدارة بنك الإتحاد الوطنى على مصر على اعتماد التعاقد على مواقع لفروع جديدة للبنك فى خمس مدن مصرية. وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء: "وافق المجلس بجلسته المنعقدة أمس الإثنين على التعاقد على مواقع فروع جديدة للبنك فى محافظة

أحدهم بالعاصمة الجديدة



رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة بنك الإتحاد الوطنى على مصر على اعتماد التعاقد على مواقع لفروع جديدة للبنك فى خمس مدن مصرية.

وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء: “وافق المجلس بجلسته المنعقدة أمس الإثنين على التعاقد على مواقع فروع جديدة للبنك فى محافظة بنى سويف –محافظة قنا –مدينة ميت غمر-مصر الجديدة –مدينة نصر”

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مقرا رئيسيا للبنك .

واستعرض المجلس خطاب البورصة المصرية بشأن منحه مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعه بشأن نسبة التداول الحر وقرر المجلس مخاطبة البنك المركزى لاستصلاع رأيه بشأن توفيق أوضاعه