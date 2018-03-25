بنك الاتحاد الوطنى – مصر يقفز بأرباحه بنسبة 111%

في عام 2017سهير محمد انعقدت الجمعية العمومية لبنك الاتحاد الوطنى- مصر للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك، و مركزه المالى عن السنة المنتهية فى ديسمبر 2017 و النظر فى تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم الماليه و التصديق عليها؟، بمشاركة محمد نصر عابدين – نائب ر

في عام 2017



سهير محمد

انعقدت الجمعية العمومية لبنك الاتحاد الوطنى- مصر للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك، و مركزه المالى عن السنة المنتهية فى ديسمبر 2017 و النظر فى تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم الماليه و التصديق عليها؟، بمشاركة محمد نصر عابدين – نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين

وأعلن البنك عن تحقيق صافى أرباح بلغ نحو 380 مليون جنيه مصرى خلال عام 2017 بنسبة نمو 111 % بالمقارنه مع عام 2016 ، و بلغ إجمالى الميزانية فى نهاية عام 2017 نحو 29 مليار جنيه

كما ارتفعت ودائع العملاء لتسجل 24 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2017 بزيادة 19% عن عام 2016، كما بلغ صافى الدخل من العائد 871 مليون جنيه بزيادة بلغت 203 مليون جنيه ونسبة نمو 30%.

و فيما يخص المركز المالى للبنك فقد بلغ إجمالى الأصول 29 مليار جنيه فى ديسمبر 2017 مقابل 24 مليار جنيه فى شهر ديسمبر 2016 بزياده قدرها 5 مليار جنيه و بنسبة نمو 18% .

كما حققت محفظة القروض و التسهيلات زياده قدرها 1.5 مليار جنيه مصرى و بنسبة نمو 18% ، كما تصل شبكة فروع البنك إلى 43 فرع و عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 102 ماكينه منتشره بمعظم محافظات الجمهورية.

يُذكر أن بنك الإتحاد الوطنى – مصر هو عضو بمجموعة بنك الإتحاد الوطنى الإمارات و قد تأسس البنك كشركة مساهمة مصرية عام 2006، بدعم من المؤسسة الأم بدولة الإمارات العربية المتحده و حرص البنك على إنشاء بنية تحتية قوية لكافة فروعه ، بالإضافة لزيادة عدد منتجاته في مجال التجزئة المصرفية وكذلك المنتجات المصرفية للشركات.

ويعمل البنك أيضا على تطوير عدد من الخدمات المصرفية المتميزة، عن طريق ابتكار قنوات بديلة لتقديم الخدمات مثل ماكينات الصراف الآلي، مركز خدمة العملاء على مدار 24 ساعه ، والمعاملات المصرفية عبر الانترنت ، فضلاً عن قيام البنك بتوسيع شبكة فروعه في أنحاء الجمهورية، من خلال تنفيذ خطة توسع استراتيجية، تضمنت زيادة الفروع من 9 فقط منذ الإستحواذ عليه ، لتصل إلى 43 فرعا حتى الآن، كما زاد عدد العاملين في البنك من 357 موظف في نهاية 2007، إلى أكثر من 1105 موظف حاليا.

هذا بالإضافه إلى أن بنك الإتحاد الوطنى – مصر يعد أول بنك تجارى فى مصر يحصل على شهادة نظام الإداره المتكامل من قبل مؤسسة لويز ريجيستر كواليتى اشورانس

و جدير بالذكر أن شهادة نظام الإدارة المتكامل تتكون من آيزو 9001 لنظام إدارة الجوده ، و آيزو 14001 لنظام إدارة البيئه ، و آيزو 18001 لنظام الصحه المهنيه و تقييم السلامه.



