بنك الاتحاد الوطنى مصر يفوز بجائزة النسر الذهبى

المال - خاص:حصل محمد نصر عابدين – نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطنى - مصر، على جائزة النسر العربي في مجال الإنجازات المصرفية المتميزة في عالم المصارف والمال والأعمال على مستوى الوطن العربي، من قبل المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية وأكاديمية تتويج للتميز والجودة.وقد تسلم "عاب

المال – خاص:

حصل محمد نصر عابدين – نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطنى – مصر، على جائزة النسر العربي في مجال الإنجازات المصرفية المتميزة في عالم المصارف والمال والأعمال على مستوى الوطن العربي، من قبل المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية وأكاديمية تتويج للتميز والجودة.

وقد تسلم “عابدين” الجائزة والوشاح من اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الإستراتيجي ومساعد القائد العام لشئون الجودة والتميز- شرطة دبي، في حفل التتويج الكبير للقيادات المصرفية والمصارف العربية أمس الأول، بفندق إنتركونتننتال فستيفال ستي بدبي، وضم حفل التتويج عددا من المؤسسات من مختلف الدول العربية و الشخصيات العربية البارزة والدبلوماسية.

وجاء تتويج نخبة من القيادات والمصارف العربية تحديداً، تقديراً لجهود كبيرة قامت بها وساهمت في دعم اقتصاديات المؤسسات المعنية من مختلف البلدان العربية.



وبهذه المناسبة، قال “عابدين”: ” إن اختيارنا لهذه الجائزة للمرة الثانية بعد أن حصلنا عليها عام 2013 على مستوى الوطن العربي، يعد تقديراً للإنجازات التي تحققت في مجموعة بنك الاتحاد الوطني على مدى السنوات الماضية، وهو أمر نعتز به، ولا يسعني إلا أن أشكر القائمين على هذه الجائزة واهتمامهم المقدر لإرساء قيم التميز والجودة على مستوى الوطن العربي، وهو ما يعكس المرتبة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات العربية والتي يواكبها بنك الاتحاد الوطني، بامتياز شهدت به أبرز المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية”.

وأضاف عابدين قائلاً: ” إن حصولنا على هذا التقدير يضع على عاتقنا مسئولية أكبر للحفاظ عليها من خلال التزامنا نحو عملائنا ومساهمينا وموظفينا في تقديم الأفضل لهم، ولتحقيق مزيد من التقدم والإنجازات على الصعيدين المؤسسي والفردي”.