بنك الاتحاد الوطنى– مصر يفتتح 4 فروع جديدة

ليصل إجمالى عدد فروعه إلى 47 فرعًاسهير محمدفى إطار خطة التوسع الاستراتيجية لبنك الاتحاد الوطنى– مصر، تم افتتاح أربعة فروع جديدة للبنك فى كل من ميت غمر، ومحافظة بنى سويف، ومحافظة قنا، ومصر الجديدة؛ بهدف تيسير وصول الخدمات المصرفية المختلفة للعملاء وتلبية احتياجاتهم المتزايدة في مختلف

ليصل إجمالى عدد فروعه إلى 47 فرعًا





سهير محمد

فى إطار خطة التوسع الاستراتيجية لبنك الاتحاد الوطنى– مصر، تم افتتاح أربعة فروع جديدة للبنك فى كل من ميت غمر، ومحافظة بنى سويف، ومحافظة قنا، ومصر الجديدة؛ بهدف تيسير وصول الخدمات المصرفية المختلفة للعملاء وتلبية احتياجاتهم المتزايدة في مختلف المحافظات، وخاصة بصعيد مصر، سواءً كانت خدمات التجزئة المصرفية للأفراد أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الحرص على تواجد كوادر مصرفية متميزة بكل فروعه قادرة على تقديم أعلى درجات الخدمة لعملاء البنك وتطبيق أحدث النظم المصرفية وإتاحة كل الخدمات بأعلى جودة، وبذلك يصبح عدد فروع البنك 47 فرعًا.

تأتى هذه الافتتاحات دعمًا للتوجه نحو الشمول المالى والتسهيل على العملاء والوصول إليهم بشكل أفضل، وسرعة تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم من التعاملات المالية والنقدية بما يتيح لهم أقصى استفادة ممكنة من خدمات البنك، مما يعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى ويحقق انتعاشًا لقطاع البنوك بوجه عام.

من ناحية أخرى لا تقتصر الخطة التوسعية للبنك على افتتاح فروع جديدة فقط وإنما ينصبّ اهتمام بنك الاتحاد الوطني- مصر على طرح منتجات تنافسية تناسب جميع فئات المجتمع، فضلًا عن تقديم خدماته المالية من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة على نطاق واسع، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المقدمة على مدار الساعة عبر الهاتف من خلال مركز خدمة العملاء وأيضًا من خلال موقع الإنترنت البنكي الخاص بالبنك الذى يقوم بتوفير خدمات وحلول مصرفية عبر الإنترنت لتتناسب مع تطلعات العملاء.

كما يوفر بنك الاتحاد الوطني– مصر خدمة UNB-First بكل فروعه، والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة بكبار العملاء والتي تلبي كل احتياجاتهم المالية بكل سهولة ويسر وتوفر لهم الوقت والجهد، مع طرح منتجات مصرفية متميزة صُممت خصيصى لهم.