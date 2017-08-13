بنك الاتحاد الوطنى – مصر يفتتح فرع الصفوه

المال- خاص: افتتح بنك الاتحاد الوطنى – مصر فرعه الجديد بمركز الصفوه التجاري بالشيخ زايد، ليصل إجمالى عدد فروع البنك إلى 43 فرعا. يأتي افتتاح الفرع الجديد فى إطار خطة البنك التوسعيه لزيادة عدد فروعه فى جميع أنحاء الجمهورية، وتيسير وصول الخدمات المالية إلى العملاء، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة



المال- خاص:



افتتح بنك الاتحاد الوطنى – مصر فرعه الجديد بمركز الصفوه التجاري بالشيخ زايد، ليصل إجمالى عدد فروع البنك إلى 43 فرعا.

يأتي افتتاح الفرع الجديد فى إطار خطة البنك التوسعيه لزيادة عدد فروعه فى جميع أنحاء الجمهورية، وتيسير وصول الخدمات المالية إلى العملاء، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة بالمناطق الجديدة، سواءً كانت خدمات التجزئة المصرفية للأفراد، أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الحرص على تواجد كوادر مصرفية متميزة بكافة فروعه، وتطبيق أحدث النظم المصرفية واتاحة جميع الخدمات بأعلى جودة.

ينصب اهتمام بنك الاتحاد الوطني – مصر، على مواكبة التطور وتقديم خدماته المالية ليس فقط من خلال شبكة فروعه، بل أيضاً من خلال أجهزه الصراف الآلي المنتشرة على نطاق واسع فضلاً عن الخدمات المصرفية المقدمة على مدار الساعة عبر الهاتف من خلال مركز خدمة العملاء.

تجدر الإشارة إلى أن فرع الصفوة يعد الفرع الثاني للبنك بمنطقة الشيخ زايد، بعد افتتاح فرعه الأول ببيفرلي هيلز، العام الماضي، والذي شهد تزايد إقبال العملاء على خدمات البنك المتنوعة.



كما يوفر بنك الاتحاد الوطني – مصر خدمة UNB-Firstبكل فروعه، وتشمل الخدمات المصرفية الخاصة بكبار العملاء، والتي تتيح لهم تلبيه كل احتياجاتهم المالية بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى منتجات مصرفيه متميزة صممت خصيصاً لهم .

