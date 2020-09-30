أسواق عربية

بنك الإمارات دبي الوطني يقود بورصة دبي للصعود الأربعاء

صعدت معظم أسواق الأسهم في الخليج
أيمن عزام 8:06 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 8:06 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج يوم الأربعاء، وتصدرت دبي المكاسب بفضل الأداء القوي لسهم بنك الإمارات دبي الوطني.

وتقدَّم المؤشر القياسي السعودي بنسبة 0.2%، حيث صعد سهم كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 6.8%، وشركة التعدين العربية السعودية بنسبة 2.6%.

لكن مكاسب المؤشر جاءت محدودة بفعل خسائر سهم عملاق النفط أرامكو السعودية، التي نزل سهمها بنسبة 0.8%.

أوردت رويترز، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن من المستبعد أن تتقدم روسنفت وأرامكو السعودية بعروض في عملية خصخصة شركة التكرير الهندية بهارات بتروليوم، في ظل تقلص خططهما الاستثمارية بسبب تدني أسعار النفط والطلب الضعيف.

اقرأ أيضا  بعد التطبيع.. إسرائيل تستهدف جذب 100 ألف سائح من الإمارات سنويا

بنك الإمارات دبي الوطني يرتفع

وارتفع المؤشر العام لأسهم دبي بنسبة 0.9%، إذ قفز سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.4%، وصعد سهم أرامكس للوجستيات بنسبة 1.9%.

وقالت سوق دبي المالية إنها تعتزم إطلاق منصة لمشتقات الأسهم في إطار إستراتيجية تنويع تشمل العقود الإمارات دبي الوطني وآخرين.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعًا بنسبة 0.5%، مدعومًا بزيادة بنسبة 0.5% في بنك أبوظبي الأول، وبنسبة 0.7% في سهم اتصالات.

اقرأ أيضا  شركات البتروكيماويات ترفع المؤشر السعودي الأحد

أصدر أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، سندات لأجل ست سنوات لتعزيز رأس المال الأساسي حجمها 750 مليون دولار.

وصعد سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة 2% بعد الموافقة على توزيعات نقدية مرحلية 10.285 فلس للسهم عن الأشهر الستة الأولى من 2020.

وصعد مؤشر قطر بنسبة 0.8%، تقوده زيادة بنسبة 2.7% في مصرف قطر الإسلامي، وبنسبة 1.1% في بنك قطر الوطني.

وظلت الكويت مغلقة بسبب حالة الحداد العام عقب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عامًا، أمس الثلاثاء.

اقرأ أيضا  البنك الدولي والاتحاد الأوروبي يدعمان «ثمرات» السوداني بـ 190 مليون دولار

وفي الجلسة السابقة تعرضت الأسهم الكويتية لضربات عنيفة، ليتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.2%، في أكبر خسارة يومية له منذ أبريل.

أداء بورصات الخليج

وفيما يلي بيان بأداء بورصات الخليج:

ارتفع مؤشر السعودية بنسبة 0.2% إلى 8299 نقطة

ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.5% إلى 4518 نقطة

ارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.9% إلى 2273 نقطة

ارتفع مؤشر قطر بنسبة  0.8% إلى 9990 نقطة

استقر مؤشر مصر عند 10989 نقطة

ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.3% إلى 1434 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

أسهم الشركات المالية تقود بورصات الخليج للصعود

أيمن عزام 6:41 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

شركات البتروكيماويات ترفع المؤشر السعودي الأحد

أيمن عزام 5:23 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

بورصات الخليج تتراجع الخميس وهبوط الأسهم العقارية في دبي

أيمن عزام 8:20 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

بورصات الخليج تغلق على تباين وسط صعود المؤشر القطري

أيمن عزام 6:10 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

بورصات الخليج تتراجع الإثنين جراء هبوط أسعار النفط

أيمن عزام 5:31 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

معظم بورصات الخليج ترتفع اليوم الأربعاء بقيادة مؤشر البحرين

أيمن عزام 7:10 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20