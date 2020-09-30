بنك الإمارات دبي الوطني يقود بورصة دبي للصعود الأربعاء

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج يوم الأربعاء، وتصدرت دبي المكاسب بفضل الأداء القوي لسهم بنك الإمارات دبي الوطني.

وتقدَّم المؤشر القياسي السعودي بنسبة 0.2%، حيث صعد سهم كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 6.8%، وشركة التعدين العربية السعودية بنسبة 2.6%.

لكن مكاسب المؤشر جاءت محدودة بفعل خسائر سهم عملاق النفط أرامكو السعودية، التي نزل سهمها بنسبة 0.8%.

أوردت رويترز، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن من المستبعد أن تتقدم روسنفت وأرامكو السعودية بعروض في عملية خصخصة شركة التكرير الهندية بهارات بتروليوم، في ظل تقلص خططهما الاستثمارية بسبب تدني أسعار النفط والطلب الضعيف.

بنك الإمارات دبي الوطني يرتفع

وارتفع المؤشر العام لأسهم دبي بنسبة 0.9%، إذ قفز سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.4%، وصعد سهم أرامكس للوجستيات بنسبة 1.9%.

وقالت سوق دبي المالية إنها تعتزم إطلاق منصة لمشتقات الأسهم في إطار إستراتيجية تنويع تشمل العقود الإمارات دبي الوطني وآخرين.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعًا بنسبة 0.5%، مدعومًا بزيادة بنسبة 0.5% في بنك أبوظبي الأول، وبنسبة 0.7% في سهم اتصالات.

أصدر أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، سندات لأجل ست سنوات لتعزيز رأس المال الأساسي حجمها 750 مليون دولار.

وصعد سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة 2% بعد الموافقة على توزيعات نقدية مرحلية 10.285 فلس للسهم عن الأشهر الستة الأولى من 2020.

وصعد مؤشر قطر بنسبة 0.8%، تقوده زيادة بنسبة 2.7% في مصرف قطر الإسلامي، وبنسبة 1.1% في بنك قطر الوطني.

وظلت الكويت مغلقة بسبب حالة الحداد العام عقب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عامًا، أمس الثلاثاء.

وفي الجلسة السابقة تعرضت الأسهم الكويتية لضربات عنيفة، ليتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.2%، في أكبر خسارة يومية له منذ أبريل.

أداء بورصات الخليج

وفيما يلي بيان بأداء بورصات الخليج:

ارتفع مؤشر السعودية بنسبة 0.2% إلى 8299 نقطة

ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.5% إلى 4518 نقطة

ارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.9% إلى 2273 نقطة

ارتفع مؤشر قطر بنسبة 0.8% إلى 9990 نقطة

استقر مؤشر مصر عند 10989 نقطة

ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.3% إلى 1434 نقطة.